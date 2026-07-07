Ministro Mas reafirma meta de 50 mil empleos tras encuentro con economistas

Con el empleo como principal prioridad económica del Ejecutivo, el ministro de Economía, Daniel Mas, reunió este martes a siete economistas para recoger propuestas que permitan fortalecer las políticas públicas orientadas a dinamizar el mercado laboral. La cita se enmarca en el trabajo que desarrolla la Mesa Interministerial por el Empleo y ocurre en un contexto marcado por la desaceleración del crecimiento económico y cerca de 950 mil personas sin trabajo.

En el encuentro participaron Alejandro Weber, Bettina Horst, Cecilia Cifuentes, David Bravo, Hermann González, Susana Jiménez y Sebastián Claro, quienes expusieron sus diagnósticos sobre el escenario económico y formularon propuestas en materias como productividad, inversión, competitividad y empleo.

“Hoy convocamos a un grupo variado de economistas para escuchar sus distintas visiones respecto al tema empleo. El tema empleo es lo que nos ocupa como Gobierno, estamos en modo empleo y queremos escuchar a muchos para no solo seguir aplicando la estrategia que estamos aplicando, sino que quizás sea oportunidad de mejorarla“, afirmó Mas tras la reunión.

El ministro adelantó que parte de esas ideas comenzarán a formar parte del trabajo del Ejecutivo durante las próximas semanas. En esa línea, sostuvo que “recogimos las propuestas concretas que serán incorporadas, algunas de ellas en nuestro trabajo diario de las próximas semanas“, y agregó que el Gobierno “seguirá dialogando con todos los actores relevantes en torno al empleo, al mundo académico, los trabajadores, el sector privado, todo lo que tenga que ver con el empleo”.

Mas enmarcó este trabajo dentro de una estrategia más amplia para enfrentar la situación del mercado laboral. Entre las iniciativas destacó el Plan de Reconstrucción Nacional, el que aseguró que es “un proyecto pro crecimiento, proempleo, que le hace muy bien a Chile en todas sus medidas“, además del trabajo coordinado con los ministerios del Trabajo, de la Mujer, Vivienda y Obras Públicas, junto a los gobiernos regionales.

La autoridad también reafirmó la meta fijada por el Ejecutivo de generar 50 mil nuevos puestos de trabajo antes de octubre. “Nuestra meta en el corto plazo son 50 mil nuevos empleos. Lanzamos los primeros 5 mil la semana pasada y esta semana vamos a tener buenas noticias”, señaló.

Según explicó, las medidas contemplan subsidios al empleo y el fortalecimiento de programas de Sercotec y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, cuyo detalle será presentado durante esta semana. Asimismo, indicó que el trabajo de la Mesa Pro Empleo y las futuras reformas legales complementarán estos esfuerzos para responder “a esos más de 950 mil chilenos que hoy día están sin empleo”.

Proyecciones económicas

Consultado por la proyección del Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento de 1,8% para Chile durante este año, Mas reconoció que el escenario económico continúa siendo desafiante, aunque reiteró la aspiración del Ejecutivo de elevar el ritmo de expansión del país.

“Lo que ha dicho el Gobierno es que buscamos pasar, después de 12 años, de crecer a un 2%. Nuestra expectativa es terminar al final del Gobierno tratando de crecer a un 4%“, sostuvo.

El encuentro forma parte de una agenda permanente de diálogo que impulsa el Ministerio de Economía con especialistas, representantes del sector privado y del mundo académico para fortalecer las políticas destinadas a impulsar el crecimiento y la creación de empleo.