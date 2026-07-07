Minvu inicia llamado para el Subsidio de Arriendo (DS 52): ¿cómo postular?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que desde este 7 de julio y hasta el 7 de agosto estará abierto el llamado de 2026 al Subsidio de Arriendo (DS 52), aporte económico que entrega el Estado a las personas o familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.
Las postulaciones podrán hacerse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl con Clave Única, o de manera presencial en las oficinas Serviu a lo largo del país.
Las personas seleccionadas reciben un subsidio total de 170UF ($6.942.000 pesos aprox.) que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.500 pesos aprox.) para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF ($449.000 pesos aproximadamente).
Para viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($200.000 pesos aproximadamente) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($531.000 pesos aprox.).
De esta forma, las familias deben pagar mensualmente una parte del valor del arriendo, siendo la otra parte pagada por el Estado a través del subsidio. La convocatoria de este año proyecta beneficiar a más de 8.450 familias.
Principales requisitos para postular:
- Contar con Cédula de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para extranjeros vigente.
- Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas de 60 años o más al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar (pueden postular solas).
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.350 pesos aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.
- Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 UF ($285.850 pesos aprox.) y 25 UF ($1.020.900 pesos aprox.) Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($326.700 pesos aprox.).
¿Cómo postular?
Hay dos alternativas:
- En línea: a través del sitio web www.minvu.cl (requiere Clave Única).
- Presencial: en oficinas Serviu a lo largo del país.
¿Qué flexibilidades entrega este subsidio?
- Permite arrendar una vivienda en cualquier región y comuna del país.
- Permite postular posteriormente a subsidios para la compra de una vivienda, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) o el Subsidio para Sectores Medios (DS 1).
Para más información sobre el Subsidio de Arriendo regular:
- Visite el sitio web https://www.minvu.gob.cl/beneficio/vivienda/arriendo-de-una-vivienda/
- Llame al teléfono Minvu Aló:
- Desde celulares al 22 901 11 11
- Desde teléfonos fijos al 600 901 11 11