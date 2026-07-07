Minvu inicia llamado para el Subsidio de Arriendo (DS 52): ¿cómo postular?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que desde este 7 de julio y hasta el 7 de agosto estará abierto el llamado de 2026 al Subsidio de Arriendo (DS 52), aporte económico que entrega el Estado a las personas o familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Las postulaciones podrán hacerse 100% en línea a través del sitio web www.minvu.cl con Clave Única, o de manera presencial en las oficinas Serviu a lo largo del país.

Las personas seleccionadas reciben un subsidio total de 170UF ($6.942.000 pesos aprox.) que se entrega de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.500 pesos aprox.) para el arriendo de una vivienda cuyo valor mensual no supere las 11 UF ($449.000 pesos aproximadamente).

Para viviendas ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($200.000 pesos aproximadamente) y el valor del arriendo no puede superar las 13 UF ($531.000 pesos aprox.).

De esta forma, las familias deben pagar mensualmente una parte del valor del arriendo, siendo la otra parte pagada por el Estado a través del subsidio. La convocatoria de este año proyecta beneficiar a más de 8.450 familias.

Principales requisitos para postular:

Contar con Cédula de Identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para extranjeros vigente.

Postular al menos con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo o hija. Las personas de 60 años o más al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar (pueden postular solas).

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% de la calificación socioeconómica. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($163.350 pesos aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda, el que debe estar depositado máximo el día anterior al de la postulación.

Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 UF ($285.850 pesos aprox.) y 25 UF ($1.020.900 pesos aprox.) Por cada integrante del núcleo familiar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($326.700 pesos aprox.).

¿Cómo postular?

Hay dos alternativas:

En línea: a través del sitio web www.minvu.cl (requiere Clave Única).

a través del sitio web www.minvu.cl (requiere Clave Única). Presencial: en oficinas Serviu a lo largo del país.

¿Qué flexibilidades entrega este subsidio?

Permite arrendar una vivienda en cualquier región y comuna del país.

Permite postular posteriormente a subsidios para la compra de una vivienda, como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS 49) o el Subsidio para Sectores Medios (DS 1).

Para más información sobre el Subsidio de Arriendo regular: