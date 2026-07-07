Nelson Venegas (PS) defiende recurso al TC contra megarreforma: "Cuando Quiroz dice que no se tocará el corazón, eso no es negociar"

El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, defendió la decisión de su bancada de impulsar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la megarreforma del Gobierno y aseguró que la acción fue anunciada desde la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados. En esa línea, descartó rumores sobre tensiones al interior de la oposición por la acción..

La definición de los diputados socialistas se conoció luego de que el jefe de bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, confirmara que la oposición recurrirá al TC una vez concluida la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. La decisión se da en medio de las negociaciones que encabeza la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), con el Ejecutivo para intentar alcanzar un acuerdo sobre la iniciativa.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Venegas afirmó que el rechazo del Partido Socialista a la reforma responde a una diferencia de fondo respecto del rol que debe cumplir el Estado.

“Nosotros los socialistas estamos totalmente en contra de este proyecto de megarreforma. Creemos en un Estado fuerte, con una función distributiva, y los impuestos cumplen precisamente ese rol. Cuando se presenta un proyecto que propone bajar los impuestos a los más ricos para desfinanciar al Estado durante 25 años, eso atenta contra lo que significa ser socialista”, defendió en primer lugar.

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El parlamentario recordó que la estrategia de acudir al Tribunal Constitucional no surgió ahora, sino que fue planteada durante la discusión del proyecto en la Cámara Baja. “Cuando este proyecto se aprobó en tiempo récord anunciamos una reserva de constitucionalidad. Ese fue el anuncio expreso de que recurriríamos en el momento oportuno al Tribunal Constitucional”, remarcó Venegas.

Asimismo, enfatizó que la medida fue compartida por el conjunto de la oposición: “No solo nosotros presentamos esa reserva. También lo hicieron el PPD, la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Comunista y, en general, todas las bancadas de oposición”.

Venegas rechazó las críticas que apuntan a que la bancada socialista buscó adelantarse al resto de la oposición y aseguró que el trabajo jurídico para el requerimiento comenzó desde que ingresó la iniciativa. “Esto no responde a una búsqueda de protagonismo. Son conversaciones que venimos desarrollando hace mucho tiempo en el Congreso. El requerimiento no solo aborda la invariabilidad tributaria, sino también materias como las resoluciones de calificación ambiental”, explicó.

Además, sostuvo que los diputados actuaron dentro de sus atribuciones y que el objetivo es construir una presentación respaldada por todas las fuerzas opositoras.

“La bancada del Partido Socialista hizo algo que está dentro de nuestras competencias. Ahora vamos a tratar de incorporar esta decisión a una discusión más amplia para que toda la oposición pueda concurrir de manera conjunta al Tribunal Constitucional”, indicó.

El diputado también cuestionó el desarrollo de las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición, apuntando directamente a las declaraciones del ministro de Hacienda, Ignacio Quiroz, quien sostuvo que el “corazón” de la reforma no será objeto de negociación. “Cuando el ministro dice que se puede conversar siempre que no se altere el corazón de la reforma, eso no es negociar“, afirmó.

A juicio del legislador, esa postura es precisamente la que justifica recurrir al TC. “¿Quién está dejando de lado la mesa de negociación? ¿Nosotros o un ministro que dice que no va a discutir los aspectos realmente relevantes de la reforma? Si el corazón del proyecto no se puede tocar, entonces no existe una negociación real”, planteó.

En tanto, el diputado descartó que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional refleje un quiebre dentro de la oposición y acusó que existe una intención de instalar ese relato.