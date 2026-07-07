Recurso al Tribunal Constitucional por megarreforma abre disputa dentro de la oposición

La oposición expuso divisiones internas sobre el camino a seguir con el proyecto de Reconstrucción Nacional, luego de que algunos parlamentarios anunciaran que recurrirán al Tribunal Constitucional, pese a que otros partidos señalaron que la decisión aún no está tomada.

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, confirmó que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional una vez que la megarreforma sea despachada por el Congreso, apuntando a aspectos de la iniciativa relacionados con la invariabilidad tributaria.

En la misma línea, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, afirmó que la instancia constitucional sería el camino si la oposición no logra detener el proyecto durante su tramitación legislativa.

Desde otros sectores de la oposición cuestionaron que el anuncio se realizara antes de la reunión acordada para definir una postura común. El presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, señaló que los partidos habían acordado continuar las conversaciones durante esta semana antes de resolver una eventual presentación ante el Tribunal Constitucional.

“Tuvimos una larga conversación con el Partido Socialista, Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Partido por la Democracia y, por cierto, la Democracia Cristiana, donde acordamos dar toda esta semana para el diálogo, para seguir insistiendo en el gobierno, poder mejorar esta mega reforma, poder conversar con nuestros asesores constitucionalistas, en el ámbito económico, etcétera, y así poder tomar una decisión este jueves respecto de nuestra asistencia o no al Tribunal Constitucional”, afirmó.

Ortiz sostuvo que las declaraciones de acudir al TC de algunos parlamentarios no reflejaban el acuerdo alcanzado por las colectividades opositoras: “Lo que se acordó hoy en la mañana no fue eso, fue esperar hasta el día jueves, tener una nueva reunión con los expertos en la materia que colaboran con los partidos políticos, los presidentes de las diferentes colectividades y también las jefaturas de bancada para poder resolver recién el día jueves esta decisión”.

A su vez, el presidente del Partido por la Democracia, el diputado Raúl Soto, también llamó a la oposición a mantener una definición conjunta antes de anunciar acciones. “Esto es un llamado de atención y un llamado al orden al conjunto de la oposición. No podemos dar un triste espectáculo de división, de fraccionamiento ante una acción tan relevante respecto de un mal proyecto como esta mega reforma”, afirmó.

“Lo que se ha señalado el día de hoy en presencia de los presidentes de partidos y los jefes de bancada del Senado de la República, de todos los partidos, desde la DC hasta el PC, es que el día jueves se convocará a una reunión con expertos constitucionalistas para tomar la decisión final”, agregó el presidente del PPD.

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, salió a ponerle paños fríos a la situación. “Simplemente ambos actuaron como voceros de sus bancadas, en el caso de Juan Luis Castro, después de un almuerzo que sostuvimos con todos los demás partidos, con el Partido Liberal y el PPD, donde se tomaron preacuerdos, pero evidentemente que todo esto requiere una conversación con el resto de los partidos políticos, y así lo vamos a hacer el día jueves”, sostuvo.

Vodanovic sostuvo que la discusión debe centrarse en los contenidos de la iniciativa y en los puntos donde la oposición mantiene diferencias con el Ejecutivo, como la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y las normas relacionadas con las resoluciones de calificación ambiental.