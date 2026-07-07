Senado fija para el 15 de julio el despacho de la megarreforma en medio de críticas por nuevas indicaciones

El Senado definió este miércoles el cronograma para el despacho del proyecto de Reconstrucción Nacional. En paralelo, la Comisión de Medio Ambiente inició la discusión y votación de las 207 indicaciones presentadas por el Ejecutivo y parlamentarios, en una sesión marcada por cuestionamientos de la oposición al ingreso de nuevas enmiendas durante la tramitación.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, informó que la iniciativa continuará esta semana su discusión en las comisiones especializadas antes de pasar a la Sala.

“Hemos acordado en reunión de comités que el proyecto de Reconstrucción se votará en la Sala hasta total despacho el próximo miércoles 15 de julio. Hoy se vota en la Comisión de Medio Ambiente, el jueves en la de Trabajo y el próximo martes en Hacienda”, señaló.

A mediodía, la Comisión de Medio Ambiente comenzó la revisión de las indicaciones relacionadas con permisos ambientales, plazos de tramitación y el mecanismo de restitución de recursos cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por sentencia judicial.

Durante la sesión, el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, cuestionó que el Ejecutivo ingresara nuevas indicaciones mientras la comisión ya había iniciado el análisis del articulado. “En todos los años que llevo en la comisión, nunca había tenido que discutir indicaciones recién presentadas del Ejecutivo. Al menos yo tengo por principio poder estudiar las indicaciones, y me estoy enterando en este momento de las nuevas indicaciones”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió los cambios incorporados por el Gobierno, entre ellos una modificación al artículo sobre la restitución de recursos invertidos cuando una RCA sea anulada por los tribunales. La indicación establece que “la anulación de una RCA dispuesta por sentencia firme y ejecutoriada por un tribunal de justicia constituirá falta de servicio para los efectos de este artículo“.

“Se hicieron varios alcances legales en las discusiones que hubo, y hay precisiones bien técnicas, pero la esencia se mantiene, en términos de que buscamos dar certeza a quienes invierten en Chile respecto de que no haya discrecionalidad y de las inversiones mismas”, sostuvo.

Por otro lado, antes de ingresar a la comisión, el jefe de la billetera fiscal fue consultado por las diferencias surgidas al interior del Partido Socialista luego de que algunos parlamentarios anunciaran la intención de recurrir al Tribunal Constitucional una vez concluida la tramitación del proyecto. “El PS tiene que hacer su proceso interno. Yo lo entiendo como parte de una evolución que están discutiendo adentro y tenemos que esperar respetuosamente que lleguen a sus propias conclusiones”, indicó.

Consultado por el efecto que esa controversia podría tener en las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición, el ministro respondió que “siempre en política hay distintas opiniones dentro de distintos partidos, hay distintos matices y eso es algo que siempre se ha considerado en las conversaciones“.

“No lo veo como algo extremadamente grave ni tampoco me corresponde comentar mucho sobre cosas que pasan en otros partidos”, agregó.

La sesión de la Comisión de Medio Ambiente sesionará este martes hasta el total despacho de las indicaciones.