Alcalde de San Ramón pide fortalecer prevención e inserción juvenil: "El Estado se tiene que hacer cargo"

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, abordó las propuestas que un grupo de alcaldes presentó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para la discusión de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el jefe comunal marcó distancia de la iniciativa impulsada por diputados oficialistas para rebajar de 14 a 13 años la edad de responsabilidad penal y sostuvo que los municipios plantearon medidas enfocadas en la prevención, la reinserción y el fortalecimiento del trabajo territorial.

Toro explicó que la propuesta surgió luego del homicidio de un niño de 12 años durante un portonazo en San Bernardo, hecho que abrió el debate sobre eventuales cambios a la legislación. En ese contexto, sostuvo que la rebaja de la edad de responsabilidad penal no responde al problema de fondo. “Un grupo de alcaldes nos reunimos de distintos sectores políticos, trabajamos un instrumento y creemos que la propuesta que hacen algunos diputados no es de las mejores, primero porque no soluciona el problema de fondo”, afirmó.

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El alcalde señaló que la experiencia muestra que disminuir la edad de imputabilidad no reduce la delincuencia juvenil. “Cuando se rebajó la edad, cuando en un principio eran 16 años y después 14, nos damos cuenta que no disminuyeron para nada los delitos; por el contrario, han aumentado“, indicó.

Además, agregó que los adolescentes de 14 años representan un porcentaje menor de los delitos cometidos por menores de edad. “La tasa delictual de los jóvenes de 14 años no llega ni siquiera al 1%. La mayor tasa delictual se concentra en los jóvenes que tienen por sobre los 16 años”, sostuvo.

Toro planteó que la discusión debe centrarse en las condiciones que favorecen el ingreso temprano de niños y adolescentes a la delincuencia. “Hay un problema que no enfrentamos como Estado. El modelo de reinserción no está funcionando y el Estado no es capaz, dentro de los centros, de generar oportunidades ni de quebrar la brecha de desigualdades“, afirmó.

En esa línea, cuestionó que el debate se concentre en el aumento de las sanciones. “Hoy día meter gente presa en la cárcel no es la solución. Por supuesto que hay que endurecer las penas, pero creo que hay que generar una política de trabajo desde la niñez“, señaló.

El jefe comunal también advirtió sobre el impacto que tiene el narcotráfico en barrios vulnerables. “Hoy día está penetrando profundamente la cultura del narco. Está invitando a normalizar ciertas conductas que no son legales ni tampoco son valóricas”, dijo.

Respecto de las propuestas entregadas al Ejecutivo, Toro señaló que los municipios solicitaron fortalecer programas de salud mental, prevención del consumo de drogas, intervención temprana y apoyo a niños y adolescentes en riesgo, además de mejorar las condiciones de los centros de internación juvenil.

En tanto, hizo un llamado a reforzar la intervención del Estado antes de que los adolescentes ingresen al sistema penal: “Lo más fácil es condenarlo, meterlo a una cárcel y olvidarse. Pero ese chico en algún momento va a salir y va a cometer otro delito. El Estado se tiene que hacer cargo“.