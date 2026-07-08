Confusam entrega carta a Kast en rechazo a los recortes a la Atención Primaria: manifestación termina con detenidos

La Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) llegó hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast. En el documento, la organización que representa a más de 70 mil trabajadores expresó su “profundo rechazo a las decisiones presupuestarias que hoy están debilitando la Atención Primaria de Salud”.

La carta, respaldada por más de 600 dirigentes de todo Chile, denunció el desfinanciamiento progresivo de la salud municipal. Entre los argumentos, apuntó contra el recorte del gasto público de 2,8 billones de pesos anunciado por el Gobierno, el congelamiento del per cápita basal por segundo año consecutivo y la incertidumbre sobre la continuidad de cerca de 40 programas de salud.

“La Atención Primaria no puede seguir financiándose a costa del esfuerzo de los municipios, de sus trabajadoras y trabajadores, ni de las comunidades que dependen de ella”, señaló el texto dirigido al Mandatario. La carta advirtió que debilitar la APS “significa aumentar las listas de espera, sobrecargar la red hospitalaria y profundizar las desigualdades en el acceso a la salud”.

Entre las exigencias planteadas por el gremio están detener los recortes, garantizar la continuidad de los programas de salud, corregir el congelamiento del per cápita y saldar la deuda que el Estado mantiene con los municipios por este concepto.

Paralelamente, la protesta convocada para entregar el documento derivó en incidentes en la Alameda. Carabineros utilizó carros lanzaguas para dispersar la manifestación, que se había mantenido pacífica, y varias personas fueron detenidas.

Tras la entrega del documento en el Palacio de La Moneda, la presidenta nacional de Confusam, Gabriela Flores Salgado, se refirió a la crisis que afecta a la salud primaria. “La crisis en la atención primaria ya está en una etapa grave. Le hacemos un llamado al Presidente de la República, mejor dicho al ministro de Hacienda, a sentarse a conversar, no tanta burocracia, y que los dineros sean traspasados a cada municipio del país”, declaró.

Flores explicó que el principal problema es el retraso en el traspaso de los recursos del reajuste. “El Gobierno está obligado a traspasar los recursos del reajuste. Aquí hay un tema burocrático que tiene que ver con firmas, una en la toma de razón en la Contraloría y los dineros que tiene que traspasar Hacienda al Ministerio de Salud para que estos envíen los recursos a los servicios y a los municipios. Ya han pasado seis meses”, afirmó.

La dirigenta también cuestionó el monto del ajuste. “Hablamos de más de 21.800 millones, es más alto que el recorte que tuvimos del 0,5, que era aproximadamente 18.000 millones”, detalló.

Consultada sobre los próximos pasos, Flores adelantó que “mañana la Asamblea Nacional tomará la decisión de qué acciones vamos a hacer de aquí a todo lo que tiene que ver con negociación de presupuesto y de la situación que estamos viviendo hoy día”.

Desde Confusam advirtieron que, de no obtener respuesta del Ejecutivo, continuarán impulsando acciones sindicales y movilizaciones para defender la salud pública en todo el territorio nacional.