El humor y los clásicos se toman la Sala la Comedia de Teatro ICTUS en julio: revisa aquí la cartela

Humor, música, drama y stand up comedy se toman la Sala La Comedia de Teatro ICTUS durante julio, con una cartelera que incluye el regreso de dos clásicos de la dramaturgia chilena, un ciclo de conciertos íntimos y una noche de improvisación teatral.

La programación arranca con el reestreno de “Los payasos de la esperanza”, obra escrita por Mauricio Pesutic y Raúl Osorio a fines de los 70, que vuelve con un nuevo elenco bajo la dirección de Roberto Farías. A esta se suma “El traje del novio”, montaje ganador de la XX Muestra Nacional de Dramaturgia, que aborda desde lo íntimo las huellas de los secuestros de niños durante la dictadura. El ciclo de conciertos íntimos trae al exponente del indie pop LARÓ, mientras que la dupla de “Moyita y Panqueque” cerrará la cartelera con una función de improvisación teatral.

Conoce el detalle de la cartelera de julio del Teatro Ictus

“Los payasos de la esperanza”

Volvemos a un clásico de la dramaturgia chilena de fines de los 70, “Los payasos de la esperanza”, escrito por el actor Mauricio Pesutic junto a Raul Osorio en el Taller de Investigación Teatral de la Universidad Católica. La obra destacó por utilizar la ternura y el humor para combatir la marginalidad de la época y mantener la dignidad en contextos adversos. En la década del 80 se integra el actor Roberto Poblete, consolidando un elenco que recorrería Chile y múltiples escenarios en distintos países.

En esta temporada, el nuevo elenco está integrado por Simón Pesutic, Vivianne Dietz y Germán Pinilla, quienes interpretan a Tony Pelusita, Tony Cucharón y Tony Liberty, bajo la dirección de Roberto Farías. La obra cuenta la historia de tres payasos cesantes que, mientras esperan una oportunidad laboral, comparten sus experiencias y enseñan el oficio a un aprendiz. Se equilibran momentos cómicos y emotivos para construir una reflexión sobre la resiliencia y la esperanza.

Un clásico que mantiene vigencia por su sensibilidad social y su profunda conexión con el público.

Funciones: del 3 al 25 de julio, viernes y sábados a las 20:00 horas. Entradas disponibles a través de Ticketplus o en boletería presencial (disponible solo los días de función de 17:00 a 20:00 horas). Precios: $15.000 general | Estudiantes y tercera edad: $7.500.

“El traje del novio”

Volvemos con cinco funciones de “El traje del novio”, una obra que ha llenado nuestra sala anteriormente, ya que aborda desde lo íntimo y lo cotidiano preguntas universales sobre las huellas que deja el pasado, las decisiones que definen nuestras vidas y la capacidad de cerrar ciclos. “Es una obra que, bajo la apariencia de una comedia ágil y contemporánea, reflexiona sobre la memoria emocional y cómo ésta condiciona nuestro presente, lo que conecta directamente con la idea de resistencia como acto de no olvidar”, comenta Héctor Morales, director de la obra.

Con las actuaciones de Diana Sanz y Guilherme Sepúlveda, el montaje se convierte en un relato íntimo de un reencuentro y el intento por reparar una relación injustamente quebrada producto de las consecuencias trágicas, y permanentemente ocultadas, de los secuestros de niños y niñas ocurridos en Chile durante la dictadura militar.

Obra ganadora de la XX Muestra Nacional de Dramaturgia, iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas.

Funciones: del 5 al 26 de julio, domingos a las 19:00 horas. Entradas disponibles a través de Ticketplus o en boletería presencial (disponible solo los días de función de 17:00 a 20:00 horas). Precios: $15.000 general | Estudiantes y tercera edad: $7.500.

Ciclo de conciertos íntimos ICTUS: “LARÓ”

Exponente del indie pop latinoamericano, Diego Laroze, mejor conocido como LARÓ, presenta un espectáculo íntimo, intenso y cargado de emoción. Con una propuesta que combina sensibilidad, fuerza interpretativa y una identidad sonora única dentro de la nueva escena chilena, el artista invita al público a sumergirse en una experiencia musical cercana y envolvente. Será una noche especial para recorrer sus canciones, conectar con nuevas historias y disfrutar de una de las voces más interesantes del panorama actual. Un concierto pensado para quienes buscan descubrir nuevos sonidos y vivir la música en un formato cercano y auténtico.

Función: miércoles 15 de julio a las 20:00 horas. Entradas disponibles a través de Portaldisc. Precios: preventa 1: $9.000 | general $12.000 | en puerta: $15.000.

Ciclo de Stand Up Comedy ICTUS: “Moyita y Panqueque”

Los actores y comediantes Mónica “Moyita” Moya y Sergio “Panqueque” Domínguez, dedicados hace más de 23 años a la improvisación teatral, llegan a la Sala la Comedia de Teatro ICTUS con improvisaciones libres, desafíos teatrales y juegos actorales a través de las sugerencias del público. Los comediantes, parte del programa de tv “Los Improvisadores”, han presentado su espectáculo por todo Chile y gran parte de Latinoamérica, Europa y Norteamérica, siendo un referente del teatro y la improvisación nacional e internacional. En esta especial fecha, los actores improvisarán historias llenas de creatividad, espontaneidad y mucho humor.

Función: jueves 23 de julio a las 23:00 horas. Entradas disponibles a través de Ticketplus. Precios: $12.000 general.

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