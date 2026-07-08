Galería Cripta llega a Galpón Independencia con la exposición "Pirata de una capital sin mar"

Galería Cripta regresa con un breve ciclo itinerante en colaboración con Galpón Independencia (Padre Las Casas 2469, Independencia). El próximo sábado 11 de julio, desde las 15:00 horas, se invita a la inauguración de “Pirata de una capital sin mar”. Esta muestra, bajo la curatoría de Agustina Margotta, reúne el trabajo de las artistas Violeta Cereceda, Srta. Francisquita, Valentina Díaz, Amanda Urrejola y Josefina Mellado.

Agustina Margotta, también una de las directoras de galería Cripta, explica que “algo que se nos hace importante de destacar de esta exposición es que este es el inicio de una etapa itinerante de la galería ya que estamos en la búsqueda de la nueva sede“. El objetivo es aprovechar estas instancias para recorrer galerías y espacios independientes de la capital y de Chile, “si es que se nos da la oportunidad, para mostrar nuestro trabajo antes de asentarnos en una sede propia”.

“Estamos promoviendo la colaboración dentro del circuito cultural chileno” agrega Margotta. Buscaron descentralizar la exposición por eso que cuentan con representantes de Santiago, pero también convocaron a artistas de Valparaíso y Temuco. Y destaca que “son todas mujeres y la problemática que se abarca es bien amplia y creo que a todas nos convoca”.

“El problema de piratería, redes sociales, tanta información todo el tiempo…” describe la artista. Al mismo tiempo, califica la muestra: “Es lúdica y entretenida visualmente”. Por esta razón, invitan “a familias, grupos, amigos, pareja, para que lo puedan conversar y compartir”.

La directora de Galpón independencia, Yvonne González, afirma que la alianza “es importante porque representa la forma en que me gusta entender el trabajo cultural”.

Advierte que “como artistas tenemos mucho que aportar desde la confianza y la generosidad” porque así se comparten “públicos, experiencias y muchos desafíos”. De esta manera, menciona que la “programación es más diversa y el público descubre nuevas propuestas y otros espacios que están haciendo un trabajo increíble”.

“Me gusta pensar que la experiencia empieza antes de entrar a la exposición, empieza cuando alguien decide salir de su recorrido habitual, venir a Independencia, caminar por el barrio y descubrir que el arte también está ocurriendo aquí” relata.

Para Yvonne González, esa movilidad en la ciudad es valiosa. “Me emociona que en el galpón se encuentran, vecinos, artistas y estudiantes. Personas que entran por primera vez a una exposición” y esos cruces -dice- son los que le dan el sentido a un espacio cultural.

“Ojalá sea la primera de muchas colaboraciones” concluye la directora de Galpón independencia.