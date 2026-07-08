Giorgio Boccardo y agenda laboral del Gobierno: "Es el paquete más regresivo desde el retorno a la democracia"

El exministro del Trabajo y Previsión Social, sociólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Giorgio Boccardo, cuestionó la agenda laboral impulsada por el Gobierno en el marco de la discusión sobre el aumento del desempleo y las propuestas surgidas desde la Mesa de Reactivación Laboral.

En diálogo con Política en Vivo, Boccardo sostuvo el conjunto de iniciativas representa un retroceso en materia de derechos laborales y parte de un diagnóstico equivocado respecto de las causas de la baja creación de empleo.

En ese contexto, criticó la propuesta de ampliar la jornada máxima a 52 horas semanales y el resto de las reformas laborales patrocinadas por el Ejecutivo. “Si uno toma las medidas tanto que se están tramitando en el Congreso, las que el Gobierno le ha puesto patrocinio en materia laboral y las que ya han declarado que van a impulsar durante este año, creo que estamos ante el paquete de reformas laborales más regresivo que hemos visto desde el retorno a la democracia“, afirmó.

Boccardo sostuvo que el debate debe considerar el enfoque que subyace a las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral. En esa línea, cuestionó las declaraciones del presidente de esa instancia, el economista David Bravo, quien señaló que los trabajadores podían transformarse en “un cacho” para las empresas. “Dice mucho de lo que piensan algunos sectores del país sobre los trabajadores“, planteó.

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El exsecretario de Estado aseguró que las distintas iniciativas “tienen un denominador común: reducen los costos laborales“. Agregó que detrás de esa estrategia existe la convicción de que las reformas laborales impulsadas en administraciones anteriores son responsables de los problemas económicos actuales.

Sin embargo, sostuvo que no existe evidencia suficiente para sostener que las medidas de la Mesa permitan aumentar el empleo. “La verdad es que hemos visto que no es muy claro cómo van a generar empleo. Lo que sí es súper claro es que van a reducir derechos laborales”, advirtió.

Respecto del aumento del desempleo, Boccardo destacó que el análisis debe ir más allá de las reformas laborales. “Chile viene sistemáticamente aumentando el desempleo desde el año 2013, habiendo o no habiendo reformas laborales”, recordó el exministro.

A su juicio, las causas del fenómeno son estructurales y están vinculadas al bajo crecimiento económico, la escasa productividad y una matriz productiva basada principalmente en actividades extractivas. “Tenemos tanto subempleo profesional. Gente que sale con calificaciones, pero los empleos calificados son poquitos en Chile porque es una matriz productiva extractiva. Y el grueso del empleo lo da el comercio, que en general no requiere de grandes calificaciones para trabajar”, explicó.

El académico también cuestionó las metas de creación de empleo planteadas por el Ejecutivo. Recordó que durante la campaña se cuestionó a la administración anterior por apuntar a generar 700 mil nuevos puestos de trabajo, mientras que posteriormente el propio presidente Gabriel Boric redujo esa expectativa a 300 mil empleos.

“Se supone que eran los expertos en economía y empleo“, cuestionó Boccardo. Además, argumentó que la agenda del Gobierno responde a una visión según la cual reducir impuestos a las empresas, entregar incentivos tributarios y disminuir los costos laborales produciría automáticamente una mayor contratación.

En tanto, Boccardo advirtió que las cifras recientes dificultan aún más el cumplimiento de las metas oficiales. “En los últimos dos meses se destruyeron 20 mil puestos de trabajo. El ministro de Economía dijo que en los cuatro primeros meses tenía que crear 50 mil. Le faltan 70 mil porque ya partió 20 mil atrás. Mi impresión es que este gobierno no sabe cómo crecer y al mismo tiempo asegurar condiciones de trabajo“, sentenció.