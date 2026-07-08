Guerra EEUU-Irán en vilo: Trump no ha cumplido sus objetivos y Ormuz sigue siendo el eje del conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado el memorando de entendimiento con Irán y descartó retomar conversaciones con Teherán tras la nueva escalada militar en el estrecho de Ormuz. La decisión se produjo luego de los bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y de la respuesta de la Guardia Revolucionaria, que aseguró haber atacado instalaciones militares de norteamericanos en Bahréin y Kuwait.

Durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN, en Turquía, Trump sostuvo que no volverá a negociar con el gobierno iraní. “En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, afirmó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Ciencia Política y analista internacional, Mladen Yopo, sostuvo que la crisis mantiene intactos los principales puntos de disputa entre ambos países. “Estados Unidos no ha logrado impedir el avance del programa nuclear iraní. Más allá de que destruyan las instalaciones de producción o refinamiento de uranio, nunca van a poder terminar con ese programa, porque el conocimiento es imposible de eliminar”, afirmó.

El académico añadió que Washington tampoco consiguió los objetivos políticos y militares que impulsaron su ofensiva: “No han logrado una protección férrea sobre sus aliados, minimizar la capacidad misilística iraní ni forzar una negociación en sus propios términos. Más bien, Estados Unidos ha tenido que ceder frente a negociaciones que se han desarrollado en Pakistán y Catar“.

Yopo también descartó que el escenario actual represente un debilitamiento decisivo de Teherán. “Irán no se ha visto mermado como nación. No hubo cambio de régimen. Sus capacidades misilísticas siguen intactas. No se sabe cuál es hoy su capacidad de producción, incluso hipersónica. Tampoco se ha encontrado el material enriquecido y no ha perdido su influencia en la zona”, aseguró.

El especialista agregó que las declaraciones de Trump también responden al escenario político interno de Estados Unidos. “Esto tiene mucho que ver con las próximas elecciones. Hoy existe un fuerte cuestionamiento al establishment político y los liderazgos republicanos también están perdiendo apoyo. El elemento internacional sirve para enfrentar un escenario interno complejo”, sostuvo.

El doctor en Estudios Latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, recordó que el entendimiento alcanzado entre ambas partes nunca logró consolidarse. “Siempre fue un acuerdo muy frágil. Respondía a expectativas diferentes. Las expectativas no se alinearon, sino que siguieron trayectorias paralelas“, detalló.

El académico de nuestra casa de estudios explicó que el principal punto de conflicto volvió a concentrarse en el estrecho de Ormuz. “Estados Unidos quiere volver a la situación previa al 28 de febrero. Irán dice que esa situación ya no existe y que hoy hay una nueva realidad geopolítica, donde tiene una cierta forma de control sobre Ormuz. Las expectativas están supremamente desencontradas”, señaló.

Aranda también planteó que el escenario mantiene un alto nivel de incertidumbre respecto a cómo Donald Trump ha llevado adelante las negociaciones. “No podemos descartar casi nada porque no existe una trayectoria clara de política exterior. Se va reaccionando a cada evento”, aseguró.

Además, el especialista indicó que un nuevo período de tensión podría tener efectos inmediatos sobre la economía internacional. “Vamos a tener nuevamente un cierto grado de volatilidad de los mercados. Probablemente veremos movimientos en los precios de la energía y también una mayor actividad de los países que intentarán convencer a Estados Unidos de volver a una mesa de negociación”, afirmó.

Respecto de una eventual escalada regional, Aranda indicó que varios gobiernos del Golfo buscan contener el conflicto. “La voluntad de países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Baréin es llegar a un acuerdo mínimo. Pero si el intercambio de fuego continúa, Irán ya conoce el camino: restringir el paso por Ormuz y afectar intereses estadounidenses en la región“, dijo.

Por su parte, el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Cristián Garay, sostuvo que el escenario actual no representa el inicio de una nueva guerra convencional. En esa línea, argumentó que la confrontación entre Washington y Teherán seguirá presente mientras permanezcan sin resolver las causas que originaron el conflicto.

“La crisis va a continuar porque las condiciones del acuerdo son prácticamente imposibles de cumplir. Lo que existe hoy es una competencia hegemónica desatada”, dijo. Asimismo, apuntó a que Irán “sigue siendo un actor muy activo dentro del bloque que desafía a Estados Unidos y continúa siendo parte de esa disputa”.