Inflación anual salta a 4,3% pero se proyecta baja para julio

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró nula variación en junio, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El resultado de 0%, está dentro de las proyecciones de la última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, pero se sale de las expectativas de la última Encuesta de Operadores Financieros del Banco Central, que esperaba una baja de 0,3%.

Con esta cifra, el IPC acumula 2,8% en lo que va del año. Mientras que respecto del dato de inflación en 12 meses se aceleró a 4,3%, cuando en mayo había anotado 3,9%. Llegó así su mayor nivel desde septiembre de 2025.

La división que más aportó a la baja en este caso fue la de transporte, incidida por la gasolina y el petróleo diesel. Luego, la división que más aportó al alza fue la de alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por el pan y los quesos.

El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, analizó las cifras que entregó el INE y proyectó, además, lo que se espera para el resto del año en materia inflacionaria.

En primer lugar, aseguró que el número de junio “al final del día es positivo”, destacó que está dentro de las expectativas y que, por lo tanto, “no es una sorpresa negativa”. Aseguró que esta variación nula “implica en la práctica, por ejemplo, que el valor de la UF se va a mantener estable de aquí hasta el 9 de agosto”.

El economista señaló que el dato se explica, principalmente, por componentes transitorios. Mencionó el Cyberday de principios de mes y la reducción del precio de los combustibles. “Ahora el efecto de todo eso se compensa con otras divisiones que aumentaron, como el caso alimentos, que lleva a que la variación agregada total sea nula para este mes”, profundizó.

Menos inflación para julio

El economista aseguró que para el próximo mes si bien se espera un alza en la cifra mensual, se proyecta una baja a 12 meses. “Vamos a ver que para el mes de julio tendremos un alza intermensual en torno a unos 0,3%”, indicó.

De todas formas, aseguró que “siempre julio tiende a ser un mes donde hay un importante repunte inflacionario”. Aunque afirmó que eso debería ser “mitigado” por la caída que se proyecta en el petróleo y el diesel para esta semana, según lo indicado por Hacienda.

A su análisis, Ortiz agregó que “tenemos una economía más debilitada, que el nivel de actividad se ubica por debajo del potencial, hay brechas de capacidad, hay un mercado laboral mucho más debilitado, eso también tiene incidencia en menores presiones inflacionarias vía demanda”.

Por todo lo anterior, “esperamos eventualmente un IPC en el mes de julio cercano a un 0,3%, lo cual debería llevar a que la inflación anual se ubique en 3,7%, considerando que para el mes de junio la inflación interanual llegó a ser 4,3%”.

Puntualizó que la de junio es la inflación más alta que se ha anotado en el año, sin embargo indicó que “ya esperamos que para el mes de julio, por efecto de comparación, la inflación se ubique por debajo del 4% y llegue a un 3,7”.

A raíz de esa trayectoria, dijo, “esperamos que la inflación a fin de año se ubique en torno a un 3,9% para el IPC de diciembre y que la inflación promedio de este año esté en torno a un 3,6% anual para el año 2026”.

“Una señal positiva”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a las cifras que entregó el INE y lo calificó como “una señal positiva que refleja una estabilidad de precios. Sabemos que todavía existen presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos, entendemos que esa es la principal preocupación de la familia, pero también vemos buenas noticias, bajaron los precios de los combustibles, tendencia que continuará en el corto plazo y que ayuda a aliviar el costo de vida de los hogares”.

“Como Gobierno, nuestro foco sigue siendo el mismo, impulsar el crecimiento, atraer inversión, generar más empleo de calidad, porque esa es la mejor forma de mejorar la calidad de vida de los chilenos”, agregó la autoridad.