IPC de junio se mantiene sin variación y acumula un alza de 2,8% en 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,0% durante junio, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con este resultado, el indicador acumuló un aumento de 2,8% en lo que va de 2026 y una variación de 4,3% en los últimos doce meses.

De las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC, ocho anotaron incidencias positivas en la variación mensual, cuatro registraron bajas y una no presentó cambios.

Entre las divisiones que mostraron descensos en sus precios destacó transporte, con una caída de 1,3%, lo que incidió en -0,181 puntos porcentuales sobre el resultado mensual del índice.

Asimismo, las restantes divisiones con variaciones negativas aportaron en conjunto -0,273 puntos porcentuales, contribuyendo a compensar las alzas registradas en otros grupos de productos y servicios.

Por el lado de las alzas, la principal incidencia correspondió a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 0,8% durante junio y aportó 0,169 puntos porcentuales a la variación mensual del IPC.

En tanto, las demás divisiones que registraron incrementos de precios contribuyeron en conjunto con 0,264 puntos porcentuales.

Con este resultado, la inflación mensual se mantuvo estable durante junio, aunque el indicador continúa mostrando un incremento acumulado de 2,8% en el primer semestre y una variación anual de 4,3%, reflejando que el nivel general de precios sigue por sobre la meta inflacionaria de largo plazo fijada por el Banco Central.