Irán atacó bases de EEUU en Bahréin y Kuwait en represalia por bombardeos

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo haber destruido 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait en respuesta a la oleada de bombardeos lanzados la noche del martes contra el sur del país persa, en represalia a su vez por el ataque a un buque en Ormuz.

“Las fuerzas navales y aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante operaciones conjuntas con misiles y drones, destruyeron 85 importantes instalaciones militares estadounidenses en Port Salman, la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin y la base aérea kuwaití de Ali Salem”, anunció la Guardia iraní en un comunicado.

Minutos antes, el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, avanzó que respondería de manera “contundente” a la oleada de ataques de Estados Unidos contra el sur del país asiático, actuación que calificó de “acto terrorista”.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán darán una respuesta contundente a la agresión y acto terrorista de Estados Unidos”, advirtió entonces el mando iraní, aseverando que no permitiría que Washington “interfiriera en los asuntos del estrecho de Ormuz y su gestión bajo ninguna circunstancia”.

El texto del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya insistió en que “la única ruta segura” para el paso de buques mercantes y petroleros por el estrecho de Ormuz era “la designada por la República Islámica de Irán”, algo que iba alineado con las críticas de Teherán sobre la existencia de supuestas rutas paralelas.