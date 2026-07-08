Kaiser responde a Alvarado tras críticas por diferencias internas: "No queremos dañar al Gobierno"

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respondió a los dichos del biministro Claudio Alvarado, quien este miércoles aseguró que las diferencias internas entre los partidos que respaldan al Gobierno generan un daño al Ejecutivo.

“Lo importante es que un sector político que respalda al gobierno comprenda que las diferencias entre esos sectores internos generan daño no solo a los propios partidos, sino al gobierno en su conjunto”, dijo el secretario de Estado en conversación con Radio Infinita.

Kaiser descartó tener intención de generar daño a La Moneda y destacó la autonomía de su colectividad, que no forma parte del oficialismo. “Las diferencias con el Gobierno son propias de proyectos políticos que tienen una matriz distinta, están en una posición distinta”, planteó.

“No queremos hacerle daño a un gobierno al cual le deseamos el mejor de los éxitos en beneficio de nuestro país, pero no podemos tampoco renunciar al mandato que nos han entregado nuestras bases para perseguir ciertas políticas públicas en beneficio de nuestra patria también y que creemos, por lo demás, que no dañan al gobierno”, complementó.

En la misma línea, el diputado Pier Karlezi (PNL) agregó: “Si tuviéramos concordancia en todo con el gobierno, seríamos gobierno. Eso es lo que les exigimos a los partidos que forman gobiernos, que tengan concordancia con su propio gobierno”.

“Nosotros por eso elegimos estar afuera, para ser una oposición colaborativa que esté siempre dispuesta a colaborar en todo lo que se nos propuso al país en su campaña. En su campaña, no la nuestra, porque la nuestra es distinta. Por eso no somos gobierno”, cerró.