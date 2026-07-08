Megarreforma: Comisión de Trabajo abre debate sobre cambios al Sence con críticas de organismos de capacitación

La Comisión de Trabajo del Senado inició este miércoles la discusión de las normas laborales del proyecto de Reconstrucción Nacional. Un debate que se dio luego de que la Comisión de Medio Ambiente despachara el articulado de su competencia, en una sesión marcada por el retiro de los senadores de oposición tras rechazar el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo para reponer indicaciones sobre evaluación ambiental.

Con ello, la iniciativa avanzó a la instancia presidida por el senador Luciano Cruz-Coke (UDI), donde uno de los principales focos fue la modificación al sistema de franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

El debate se centró en una de las materias más controvertidas del proyecto. La propuesta original del Ejecutivo eliminaba la franquicia tributaria del Sence, mecanismo que permite a las empresas descontar de sus impuestos parte de los recursos destinados a la capacitación de trabajadores.

Esa norma fue rechazada durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que el Gobierno presentó una nueva indicación que mantiene el beneficio, pero introduce cambios en su funcionamiento, reduce el tope de utilización y fortalece los criterios de calidad y fiscalización.

Durante la sesión, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, descartó que la indicación implique el fin del sistema de capacitación laboral y enfatizó que el debate se limita al rediseño de un incentivo tributario. “Se habla mucho de la eliminación del Sence, se hace alusión a la eliminación de un sistema de capacitación completo y lo que estamos tratando aquí (…) es la franquicia tributaria, que es un incentivo tributario”, afirmó.

Rosende sostuvo que las modificaciones buscan corregir incentivos que, a juicio del Gobierno, no favorecen la calidad de la capacitación. “Lo que busca la indicación es fortalecer el sistema de capacitación (…) incorporando criterios de calidad, mayores controles al uso de recursos y mecanismos que vinculan este beneficio tributario con el desempeño del instrumento”, señaló Rosende.

En esa línea, detalló que la propuesta redefine qué actividades podrán acceder al beneficio tributario. “No será considerada capacitación cualquier tipo de actividad recreativa, de bienestar general o de integración cuando no corresponda a competencias laborales verificables”, explicó.

Rosende agregó que la iniciativa elimina el financiamiento para cursos completamente autoinstruidos y establece nuevas exigencias para las modalidades asincrónicas. Respecto del funcionamiento de los organismos intermediarios de capacitación (OTIC), precisó que la indicación fija un límite a sus gastos administrativos.

Uno de los cambios centrales corresponde a la reducción del límite máximo anual de la franquicia tributaria. “La regla vigente hoy día tiene un 1%. La indicación establece que sería un 0,5%. Sin embargo, esto podría reajustarse y subir hasta un 0,7 o bajar a un 0,3, según el resultado de la evaluación del uso de la franquicia”, explicó.

Asimismo, detalló que el proyecto modifica los porcentajes imputables según el nivel de remuneraciones de los trabajadores, con el objetivo de focalizar el beneficio.

Organismos advierten efectos sobre el empleo

Durante la discusión, la CEO de Motivar Capacitaciones y Asesorías, Pamela Comparini, sostuvo que las OTEC respaldan una reforma al sistema, pero rechazó cualquier cambio que implique debilitar la franquicia tributaria.

“Nuestra postura como organismos de capacitación no es ir en contra de las posibilidades de modificación de la franquicia (…) porque se debe modificar, pero la eliminación de la franquicia significa que bajaríamos a cero las competencias que se requieren para ser una persona empleable“, defendió.

Comparini sostuvo que la prioridad debiera ser fortalecer la evaluación de calidad del Sence y no reducir el instrumento. También defendió las modalidades de capacitación a distancia y cuestionó que algunas empresas desarrollen internamente programas de capacitación, compitiendo —según dijo— con organismos especializados.

En la misma línea, el presidente de la Federación Chilena de Capacitación (Fechicap), Cristian Luengo, afirmó que reducir el beneficio tributario resulta contradictorio con los objetivos de reactivación económica del proyecto.

“Un proyecto que pretenda eliminar la franquicia tributaria o reducirla y debilitarla ostensiblemente, a todas luces pareciera ser una medida poco indicada para un momento en que el país tiene un millón de personas cesantes“, advirtió.

El dirigente también criticó la disminución del tope de la franquicia y la incorporación de un copago universal. “Chile invierte solamente el 0,1% de su PIB en capacitación, mientras los países de la OCDE invierten alrededor del 0,6%. Si se reduce el beneficio tributario, desincentivando la inversión en capacitación, claramente esto no va a mejorar; muy por el contrario, va a empeorar”, expuso.

Luengo sostuvo que cerca de un millón de personas se capacitan anualmente mediante la franquicia tributaria y advirtió que el 54% de los beneficiarios corresponde a mujeres. Añadió que una parte importante de esos trabajadores percibe remuneraciones cercanas a los $798 mil mensuales, por lo que serían los principales afectados por la reducción del beneficio.