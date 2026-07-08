Petróleo sube hasta 6,5% por nuevos ataques en Irán y temor de ruptura total

El precio del petróleo registró alzas superiores al 6% tras la apertura de mercados en Europa, después de los ataques de Estados Unidos contra Irán y el restablecimiento de las sanciones al crudo iraní, en respuesta a las “agresiones” del país persa contra buques en Ormuz.

En el caso del petróleo de calidad Brent, de referencia para el Viejo Continente, el barril se encareció hasta un 6,2%, alcanzando los 78,77 dólares, su mayor costo desde el pasado 22 de junio y muy por encima de los 70 dólares del pasado 2 de julio.

De su lado, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, subió un 6,5%, hasta 75,05 dólares, también en máximos desde el pasado 22 de junio, tras haber llegado a estar a punto de bajar de 67 dólares hace menos de una semana.

El repunte de los precios del crudo obedeció al recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán, después de que este martes un proyectil de origen desconocido impactara contra un buque cisterna catarí que transitaba por el estrecho de Ormuz, tras lo que el Departamento del Tesoro estadounidense retiró la autorización para las ventas de petróleo iraní.

Asimismo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó el lanzamiento de “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a las “agresiones” iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

Concretamente, el órgano castrense afirmó haber atacado sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, instalaciones de radar costeras, sistemas de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria en el estrecho y sus alrededores, en aras de “mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional” que transitaba por el referido paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

“Los ataques iraníes provocaron una respuesta firme de Estados Unidos, con nuevos ataques”, señalaron Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Research, para quienes, si bien la revocación de las sanciones al crudo iraní no alteraba fundamentalmente la dinámica del mercado petrolero, era importante desde el punto de vista del sentimiento del mercado ante el aumento del riesgo de que se rompiera el acuerdo temporal entre EEUU e Irán.

Asimismo, los analistas recordaron que la intensificación de los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas brindaba un nuevo impulso a los mercados de destilados intermedios, ya que los daños estaban afectando las exportaciones de diésel, agravando el desequilibrio en el mercado de productos refinados en un momento en que aún se esperaba la normalización de los flujos procedentes de Oriente Próximo.

En cuanto al gas, los expertos advirtieron de que el mercado europeo continuaba mostrando escasez a medida que avanzaba la temporada de acumulación de reservas y las importaciones europeas de GNL habían disminuido ante la competencia de Asia en el mercado spot.

“La reciente escalada de tensiones solo aumenta la preocupación por la escasez a medida que Europa se acerca a la temporada de calefacción”, comentaron.