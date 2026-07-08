Sistema frontal en Los Ríos: Gobierno descarta decretar estado de excepción

El Gobierno realizó este miércoles un balance del sistema frontal que afecta a la zona sur del país, informando que hasta ahora se registran 56 viviendas con daños menores en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, además de cortes de rutas, deslizamientos de tierra y anegamientos en distintos sectores.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que se activó una coordinación nacional a través de Senapred desde el lunes, en el marco del Plan Invierno, con el objetivo de monitorear los puntos críticos identificados previamente para enfrentar emergencias durante la temporada.

“Este es un evento de precipitaciones especialmente intenso y, sin perjuicio de la cantidad de agua caída, fundamentalmente en la Región de Los Ríos, podemos dar cuenta que hay situaciones de afectación focalizadas”, indicó Pavez.

La autoridad destacó que hasta el momento “no hay registro de personas lesionadas, no hay grandes afectaciones a viviendas ni infraestructura pública a gran escala comprometida”, además de señalar que la red asistencial continúa operativa en las zonas afectadas.

Respecto al detalle de los daños, Pavez informó que 42 viviendas afectadas corresponden a la Región de Los Ríos y 14 a La Araucanía. Además, hay tres personas albergadas en La Araucanía y dos damnificadas.

Uno de los puntos de mayor preocupación es la comuna de Corral, en la Región de Los Ríos, donde durante las últimas horas se registraron remociones en masa que provocaron interrupciones de conectividad.

“Desde el día de ayer funcionarios municipales se han desplegado en terreno y hoy llegará refuerzo de distintos tipos de maquinaria para poder despejar los caminos que han sido objeto de algunas remociones en masa”, explicó el subsecretario.

Pavez descartó, por ahora, la declaración de zona de catástrofe o un estado de excepción constitucional, asegurando que todos los recursos del Estado están disponibles para atender la emergencia.

“No hay una relación entre el nivel de alertamiento y la disposición de recursos. Toda la institucionalidad y los recursos están disponibles en las fases comunales, regionales y a través de los ministerios”, afirmó.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que el sistema frontal dejó registros de precipitaciones cercanos a 180 milímetros en distintos sectores, con estaciones que incluso superaron esa cifra. La autoridad explicó que las principales afectaciones corresponden a anegamientos, deslizamientos y cortes de rutas, especialmente en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Autoridades realizan balance de afectación por sistema frontal. https://t.co/nlA00AX51M — SENAPRED (@Senapred) July 8, 2026

En la Región de La Araucanía se reportaron interrupciones en rutas producto de desbordes de esteros y remociones en masa en sectores de Lumaco, Teodoro Schmidt y Toltén. En Los Ríos, además de Corral, se registraron problemas de conectividad en Valdivia y Mariquina.

En Los Lagos, Cebrián informó afectaciones en la ruta hacia Ensenada, en Puerto Varas, donde el tránsito permanece habilitado solo para residentes mientras trabajan equipos de despeje. También se mantiene cerrado el paso fronterizo Cardenal Samoré y el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.

La directora de Senapred indicó que las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía mantienen alerta amarilla, mientras que desde Biobío hasta Maule existe alerta temprana preventiva debido al avance del sistema frontal hacia el norte. “Este sistema frontal se está desplazando hacia la zona norte. Ya está habiendo precipitaciones en la Región del Biobío, donde también hay una proyección de vientos de intensidad moderada y eventualmente tormentas eléctricas”, señaló.

Cebrián agregó que durante la tarde se realizará una nueva mesa técnica para actualizar la situación y evaluar eventuales alertas para las regiones de O’Higgins y Metropolitana, donde se esperan precipitaciones principalmente en sectores cordilleranos durante los próximos días.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales, evitar exponerse a situaciones de riesgo y seguir las recomendaciones entregadas por los organismos locales mientras continúe el desplazamiento del sistema frontal.