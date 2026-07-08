Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de Julio de 2026


"Teléfono robado, teléfono bloqueado": la campaña del Gobierno para proteger datos personales ante robo de celulares

En Chile se roban alrededor de 500 mil teléfonos al año y "solo en el 50% de los equipos robados se solicita el bloqueo". Por ello, la iniciativa del Ejecutivo busca informar a la población y desincentivar el delito.

En Chile se roban alrededor de 500 mil teléfonos al año y "solo en el 50% de los equipos robados se solicita el bloqueo". Por ello, la iniciativa del Ejecutivo busca informar a la población y desincentivar el delito.

Nacional

El Gobierno lanzó la campaña “Teléfono robado, teléfono bloqueado”, una iniciativa que busca proteger los datos personales de las personas ante el robo o hurto de dispositivos móviles.

La medida es impulsada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y tiene como objetivo “informar a la población sobre cómo resguardar la información personal tras ser víctima de un robo o hurto de un dispositivo móvil, especificando pasos claves y consejos que buscan generar un desincentivo a este delito”.

Según datos de la PDI, en Chile se roban alrededor de 500 mil teléfonos al año, de los cuales el 62,2% de los ilícitos ocurren en espacios públicos. La Subtel añadió que “solo en el 50% de los equipos robados se solicita el bloqueo, lo que demuestra que una parte de la población no inhabilita el dispositivo robado”.

La campaña contempla cuatro pasos clave. El primero es conocer el IMEI del teléfono, un código único de 15 dígitos que identifica cada dispositivo. Se puede encontrar marcando #06 o buscando en Configuración o Ajustes, en la sección Acerca del teléfono o General > Información > IMEI.

El segundo paso es contactar a la compañía móvil. En caso de robo del celular, se debe acudir a los teléfonos 24/7 disponibles por parte de las empresas para informar del delito.

El tercer paso es pedir el bloqueo del IMEI y del SIM o chip. Según las autoridades, el IMEI “impide el uso del equipo físico, mientras que el SIM o Chip protege tu número telefónico. Ambos bloqueos dificultan la reventa de equipos robados y evitan el uso indebido de las líneas móviles e información personal”.

El cuarto paso es hacer la denuncia ante Carabineros, de manera presencial o a través de Comisaría Virtual, o ante la PDI.

Las autoridades recalcaron que el bloqueo del IMEI imposibilita que el celular pueda usar redes móviles, mientras que el bloqueo del chip “evita que terceros hagan uso del número telefónico”. Desde la Subtel subrayaron que “ambas acciones son clave para frenar la circulación de equipos robados en el mercado informal e impedir estafas de suplantación de identidad, como la toma de control de cuentas (ATO), el phishing y el SIM swapping”.

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