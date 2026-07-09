A más de una semana, suben a 3.811 los muertos por terremotos en Venezuela

Las autoridades venezolanas elevaron a más de 3.800 el número de víctimas fatales provocadas por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa de Venezuela, mientras que la cifra de personas heridas se mantuvo en 16.740.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó en rueda de prensa de que 3.811 personas perdieron la vida por causa de los referidos terremotos, 126 más con relación al balance anterior.

También confirmó 16.740 personas heridas tras los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos a finales del pasado mes de junio, que dejaron además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

Las víctimas incluyeron, a su vez, 17.907 personas que perdieron sus viviendas o las mismas presentaron una afectación “muy severa”, según las autoridades del país, que informaron a su vez de que atendieron a 86.794 familias, rescataron a 6.462 personas y repartieron más de 9.603 toneladas de alimentos.

En esos momentos se encontraban desplegados 4.388 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos causados por las fuertes sacudidas, a las cuales siguieron 1.102 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

Con relación a los campamentos transitorios, Rodríguez aseguró que Caracas estaba “tratando aceleradamente de corregir si se presenta alguna situación u obstáculo, para que cuando la gente llegue a los campamentos sienta la tranquilidad de que hay una mano amiga aferrando la suya”.

Eran casi 17.000 las personas que se encontraban distribuidas en alguno de los 61 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y otras regiones afectadas.