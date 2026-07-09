Cafetería Popular reúne a grandes referentes y talentos emergentes en el vinilo "Café, Memoria y Canción"

La Cafetería Popular anuncia la producción de su disco de vinilo “Café, Memoria y Canción“. Esta obra fonográfica articula un encuentro inédito entre diversas generaciones de la escena musical nacional. El proyecto consolida la memoria histórica de Chile y promueve el diálogo ciudadano mediante canciones con profundo arraigo social e identitario.

El rescate del formato análogo responde a la urgencia de preservar el patrimonio cultural en soportes perdurables. Alejandro Nogales, fundador de la Cafetería Popular e impulsor de este vinilo, detalla el propósito de la creación: “Hacer Café, Memoria y Canción surge de una certeza profunda: la música tiene la fuerza para transformar y unir a las personas. Logramos un cruce histórico al juntar a grandes referentes con nuevas voces en un repertorio lleno de memoria e identidad. Queremos construir comunidad y usamos el arte como nuestra herramienta principal”.

En sintonía con esta visión, Pedro Tapia, quien comparte ambos roles como creador del espacio y motor del proyecto discográfico, subraya la dimensión material de la obra como un triunfo de la gestión ciudadana. “Llevar este disco al formato análogo entrega un legado concreto a la historia local. Tomamos la responsabilidad total de erigir la Cafetería Popular como una trinchera de creación. El vinilo materializa el rescate de nuestra cultura; constituye una vía directa para forjar identidad y agrupar a las organizaciones sociales en torno al arte”, afirmó.

Memoria histórica y tejido social

La obra discográfica convoca a figuras fundamentales del cancionero popular chileno, quienes aportan su lectura del contexto actual. Amaro Labra, líder de Sol y Lluvia, sitúa este proyecto como un acto vital de resistencia. “Quisimos ser parte de este proyecto porque creemos que estamos en un momento social y cultural muy fuerte, que requiere mucha resistencia y contracultura. Los espacios de encuentro, como este disco y la Cafetería Popular, son vitales a la hora de mantener la esperanza”, aseguró.

Por su parte, el cantautor e instrumentista Ismael Oddó valora la posibilidad de documentar las vivencias colectivas a través del arte: “Agradezco la invitación del equipo de Cafetería Popular a participar de este proyecto. Me hacen parte como un difusor de una música que proyecta memoria, que aloja experiencias de vida asociadas a la historia de Chile con sus alegrías, esperanzas y desgarros”.

El espíritu solidario marca la participación de Chinoy, quien destaca el sentido de pertenencia generado por esta convocatoria comunitaria. “El vinilo que se está gestando, movido por la Cafetería, es parte de ideas y motivaciones para la ayuda y rescate de nuestro espíritu con la comunidad. Estoy contento de participar en esta gran iniciativa”, sostuvo.

Las voces emergentes inyectan vitalidad y proyección de futuro a esta obra coral. La cantautora Camila Chascona resume el acompañamiento mutuo que define al grupo de artistas: “Me siento muy agradecida de ser parte de este vinilo, que nos llama a seguir adelante, cantando y combatiendo con todo el apañe”.

Arte visual e identidad gráfica

El trabajo visual de la obra estará a cargo del reconocido diseñador Carlos Cárdenas, célebre por sus creaciones para icónicas bandas de Chile como Los Jaivas, Los Bunkers, Chancho en Piedra, Congreso, María José Quintana y otros. Respecto a su participación, Cárdenas expresó: “Me entusiasma mucho la idea de trabajar en el diseño gráfico del álbum Café, Memoria y Canción, primera producción sonora de la Cafetería Popular. El sentido identitario y colaborativo que ronda esta aventura musical de seguro será alimento creativo para construir un imaginario que haga justicia a este espacio y punto de encuentro, cargado de calidez y memoria colectiva.”

Cronograma de sesiones con público en vivo

Para materializar este proyecto, la Cafetería Popular estructuró un calendario de grabaciones en vivo durante el mes de julio. Un elemento distintivo de esta producción es la presencia gratuita de público.

La organización liberará las invitaciones con cupos limitados para los asistentes. Las sesiones comenzarán puntualmente a las 20:00 horas en las siguientes fechas confirmadas:

● Viernes 3 de julio: Ismael Oddó

● Lunes 6 de julio: Yacktamari

● Martes 7 de julio: Chinoy y Moisés Newen

● Lunes 13 de julio: Camila Chascona y Pancho Villa

● Martes 14 de julio: Romina Núñez

● Lunes 20 de julio: Moral Distraída y Lali de la Hoz

● Martes 21 de julio: Sol y Lluvia

● Lunes 27 de julio: Luis Le-Bert con la Tribu Le-Bert

● Martes 28 de julio: Zurdos Son y Cantores que Reflexionan

● El calendario contempla al Trío Inti-Illimani, cuya grabación está agendada de manera preliminar para el martes 14 de julio, a la espera de confirmación final.

Con estas incorporaciones, el proyecto conforma una nómina histórica de trece actos musicales.

El vinilo “Café, Memoria y Canción” se perfila como un documento sonoro esencial para comprender la continuidad y evolución del canto con sentido en Chile, reafirmando el papel de la cultura como eje articulador de la sociedad.