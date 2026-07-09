Cantante Bonnie Tyler murió a los 75 años: estaba en coma tras operación

La cantante británica Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”, falleció a los 75 años.

Su muerte fue confirmada mediante un comunicado publicado en la página web oficial de la artista.

“La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, señala el mensaje.

El comunicado añade que “emitiremos otro comunicado en breve, pero por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia”.

La intérprete, considerada una de las voces más emblemáticas del rock y el pop de las décadas de 1980 y 1990 gracias a su inconfundible voz rasgada y sus potentes baladas, era oriunda de Skewen, en el sur de Gales.

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Desde el pasado mes de mayo, Bonnie Tyler permanecía hospitalizada en Portugal, donde había sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia que la mantuvo en coma inducido.

El mes pasado, su portavoz informó que la cantante había salido del coma, aunque seguía en estado muy grave y permanecía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.