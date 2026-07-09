Carolina Tohá: “El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, irrumpió en el debate sobre las posturas de la oposición en el marco de la tramitación de la megarreforma del Gobierno. La intervención se produce tras el acuerdo que alcanzó el PPD y el Ejecutivo en el Senado, que contempla una reducción en los plazos de la invariabilidad tributaria.

A través de su cuenta de X, Tohá respaldó la búsqueda de consensos políticos, pero cuestionó el manejo que ha tenido la discusión al interior de su sector. “Soy partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo”, sostuvo.

Soy partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo. El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas. Y el progresismo no construirá solidez si las diferencias se tratan con insultos públicos. Por ese camino solo se llega a la irrelevancia.… — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) July 9, 2026

La exsecretaria de Estado centró sus críticas en el accionar de su propia colectividad luego de las tensiones internas que provocó el pacto legislativo. “El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas”, afirmó.

Asimismo, instó a moderar el lenguaje en el debate entre las fuerzas progresistas, ante los cruces de acusaciones que generó la negociación con el Ejecutivo. “El progresismo no construirá solidez si las diferencias se tratan con insultos públicos”, advirtió.

En la misma línea, Tohá planteó que la manera actual de gestionar los desacuerdos podría terminar por erosionar al bloque: “Por ese camino solo se llega a la irrelevancia”.

Para la exministra, “lo que está en juego con el megaproyecto es demasiado y exige de nosotros mucho más”, por lo que llamó a elevar la calidad de la deliberación política.