Chile alcanza un histórico tercer lugar en Panamericano de Patinaje Artístico para Naciones

El Patinaje Artístico Chileno logra nuevo hito histórico. El representativo nacional alcanzó el tercer puesto en el Panamericano específico para Naciones, en modalidades individuales. El evento se realizó en Buenos Aires (Argentina) entre el 21 de junio y este pasado 7 de julio.

La delegación nacional totalizó 14 medallas, con el detalle de cinco oro, tres de plata y seis de bronce. En la clasificación, Argentina se ubicó en el primer lugar, que ganó 35 preseas (14-12-9) y Brasil, con 26 (9-9-8).

Los campeones panamericanos chilenos fueron Martina Toro, en Inline Espoir; Amalia Santander, en Espoir Freskating; Diego Aguilera, en Espoir Freeskating; Luciana Avendaño, en Inline Freeskating; y Josefa Ramos, en Junior Freeskating.

“Un campeonato que recordaré siempre. Muy contenta por haber alcanzado el objetivo y agradecida por este resultado” comenta Josefa Ramos.

“Quiero agradecer a mis entrenadores José Luis Díaz, Javiera Marambio, Luca D’Alisera, por todo el trabajo, la dedicación y la confianza que han puesto en mí. Gracias por estar en cada entrenamiento, por exigirme cuando era necesario y por ayudarme a crecer en este camino” agrega la patinadora. También agradece a su familia, amigos, compañeros de equipo “y a todas las personas que estuvieron apoyándome durante este proceso”.

“Este logro también es de todos los que fueron parte del camino” escribe en sus redes sociales la oriunda de Coquimbo.

Los ganadores de medalla de plata fueron Martín Romero, en Mini Freeskating; María Celeste Díaz, en Mini Freeskating; y Agustín Valdenegro, en Espoir Freeskating.

Y los ganadores de las preseas de bronce, Victoria Morales, en Junior Solo Dance; Amalia Guerra, en Mini Inline; Nicole Carvajal, en Inline Espoir; Isidora Ruz, en Mini Freeskating; Agustina Méndez, en Espoir Freskating; y Diego Romero, en Cadet Freeskating.