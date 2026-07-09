Diputadas presentan requerimiento ante Contraloría por eventuales irregularidades en el Ministerio de la Mujer

Las diputadas de oposición, integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Constanza Schonhaut (FA) y Carolina Cucumides (Ind-PS), presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para solicitar su pronunciamiento respecto a eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos en el Ministerio de la Mujer.

La petición de las parlamentarias llega luego de que la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG) denunciara supuestos aumentos y beneficios remuneratorios al margen de la ley, incluyendo eventuales problemas de probidad en la cartera y uso irregular de recursos públicos.

“Nos parece de máxima gravedad que puedan existir este tipo de irregularidades. Por tanto, pedimos a la Contraloría un pronunciamiento para que dé cuenta de la legalidad de estos actos, si es que se tomó razón o no de aquellos y si efectivamente hay un buen uso de estos recursos”, indicó la diputada Constanza Schonhaut.

Agregó que el ente contralor debiera esclarecer si eventualmente corresponde realizar una auditoría interna o externa. “Tenemos un ministerio que durante estos 4 meses ha demostrado desorden y queremos saber qué tan profundo es ese desorden”, agregó.

Por lo anterior, aseguró la parlamentaria, también se solicitó a una sesión especial en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para citar a la ministra de la Mujer, Judith Marin, y la subsecretaria, Marcia Raphael.

“Le pedimos a Contraloría la máxima celeridad respecto de esto, porque lo que estamos haciendo acá es cuidar una institución que a todas luces parece estar ad portas de una eventual crisis”, dijo Schonhaut.

Sobre hechos puntuales, la parlamentaria señaló que se acusa una eventual subejecución del presupuesto atendiendo a la etapa del año, aumentos irregulares de sueldos de funcionarias de confianza del Gobierno, además del freno de licitaciones y de compras públicas fundamentales para la operatividad del ministerio.

En la instancia se cuestionó también la conducción política de las autoridades de la cartera. Paulina Cid, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG), aseguró que “aquí no solo hay faltas administrativas gravísimas y dejo por el quehacer público rutinario, sino que estamos también bajo fuego cruzado entre las autoridades”.

“Si bien se fue una subsecretaria, este fuego cruzado sigue, continúa con la nueva subsecretaria y esto denota una crisis que a nosotros se nos escapa totalmente de la posibilidad de ordenar. Eso genera una obstaculización permanente entre ambas autoridades que finalmente funcionan en lógicas separadas”, cuestionó la dirigenta.

Asimismo, expuso que “de por medio también hay acusaciones de Ley Karin, lo que obviamente no es desde el funcionariado antiguo, sino que es entre todas estas personas que entraron a partir del 12 de marzo”.

“A eso se suma lo que hoy día denunciamos nuevamente, que tiene que ver con posible faltas a la probidad que son muy graves, porque nosotras como ministerio cuidamos nuestros recursos (…) cuando este Gobierno, además, nos tiene a todos bajo la lupa, diciendo que van a haber auditorías, haciendo auditorías mulas. Aquí su gente está a destajo haciendo mal uso y habiendo corrupción interna. Eso nosotros no lo vamos a permitir”, agregó Cid.

Por su parte, la diputada Carolina Cucumides, indicó que: “No basta una instrucción sumaria, que es lo que dijo la ministra ayer. Hay dejos muy graves de que este ministerio se quiere matar. No podemos permitir que la institucionalidad que da respaldo y garantías a las mujeres de Chile (…) tenga en contra a la propia ministra, a la propia subsecretaria”.