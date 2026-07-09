Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Julio de 2026


El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con el inicio de los cuartos de final

La fase decisiva de la Copa del Mundo 2026 comienza este jueves con los ocho mejores equipos del torneo. Francia abrirá la ronda frente a Marruecos, mientras que España, Inglaterra y Argentina buscarán el fin de semana un lugar en las semifinales.

La fase decisiva de la Copa del Mundo 2026 comienza este jueves con los ocho mejores equipos del torneo. Francia abrirá la ronda frente a Marruecos, mientras que España, Inglaterra y Argentina buscarán el fin de semana un lugar en las semifinales.

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El Mundial 2026 entra desde este jueves en su etapa más decisiva con el inicio de los cuartos de final, instancia en la que solo ocho selecciones continúan en carrera por conquistar el título el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La ronda comenzará con el duelo entre Francia y Marruecos, en un enfrentamiento que reedita la semifinal disputada en Qatar 2022. La selección francesa llega como una de las grandes favoritas tras superar con autoridad la fase de grupos, golear a Suecia en dieciseisavos y vencer por 1-0 a Paraguay en octavos.

Con un plantel liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, el conjunto dirigido por Didier Deschamps intentará frenar a un Marruecos que mantiene su invicto y que eliminó a Países Bajos en penales antes de golear 3-0 a Canadá.

La acción continuará el viernes con uno de los cruces más atractivos de la ronda, cuando España enfrente a Bélgica en Los Ángeles. El conjunto de Luis de la Fuente alcanzó esta instancia tras eliminar a Portugal por 1-0 y llega con un impresionante registro de seis partidos consecutivos sin recibir goles en Copas del Mundo.

Bélgica, en tanto, busca extender la despedida de su histórica “Generación Dorada”. Los dirigidos por Rudi García vienen de eliminar a Estados Unidos por 4-1 y confían en la experiencia de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku para seguir avanzando.

El sábado será el turno de Inglaterra y Noruega, duelo que tendrá como gran atractivo el enfrentamiento entre los defensores ingleses y el goleador Erling Haaland, máximo anotador del torneo con siete conquistas. Los británicos llegan fortalecidos tras dejar en el camino a México por 3-2 en un intenso partido disputado en el Estadio Azteca.

La jornada sabatina se cerrará con el compromiso entre la vigente campeona, Argentina, y Suiza. El conjunto de Lionel Scaloni alcanzó los cuartos de final luego de una agónica remontada frente a Egipto, donde Lionel Messi volvió a ser determinante antes del gol del triunfo convertido por Enzo Fernández en los descuentos.

Suiza, por su parte, clasificó tras eliminar a Colombia en una definición por penales y buscará dar una de las grandes sorpresas del campeonato ante una selección argentina que persigue su cuarto título mundial.

Con las principales potencias del fútbol internacional aún en competencia y varios aspirantes decididos a romper los pronósticos, los cuartos de final del Mundial 2026 prometen marcar el inicio de la recta final hacia la definición del campeón del mundo.

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