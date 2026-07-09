Francisco Arellano (Nodo XXI): "La agenda del Gobierno los está alejando de su propio electorado"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el coordinador de investigación de la Fundación Nodo XXI, Francisco Arellano, abordó los resultados de la segunda medición de la encuesta “Chile Actual” realizada por el centro de pensamiento. El estudio identifica “cómo se configuran hoy las preferencias de la ciudadanía frente al rol del Estado, la desigualdad, el desarrollo económico y las principales propuestas impulsadas por los actores políticos”.

El también magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile explicó que en la organización llevan tiempo “tratando de entender bien qué está pasando con la sociedad chilena y con sus pulsiones políticas, electorales”. Para develar lo anterior, la encuesta consulta a las personas que tan de acuerdo están o no con ciertas afirmaciones.

La primera afirmación es si el Estado chileno debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. “Sorprendentemente el 71% de los encuestados dice que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación”, explicó Arellano.

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“Uno pensaría que eso presupone que hay que creer que hay un problema de desigualdad y hay que creer que el Estado tiene que tomar medidas para eso”, profundizó.

El abogado vinculó este resultado con la creencia de que la sociedad chilena estaría, actualmente, inclinada hacia la derecha. Aseguró que el triunfo de la ultraderecha en las últimas elecciones presidenciales es un dato contundente e irrefutable. Sin embargo, advirtió que “si uno profundiza en estos resultados de la encuesta, lo cierto es que pareciera que la cosa es más matizada que eso”.

En esa línea, ejemplificó que al preguntar si reducir los impuestos a los grandes empresarios es bueno para el crecimiento y el empleo, el 50% respondió que no. Y al consultar si la distribución del ingreso en Chile es justa, el 70% manifestó estar en desacuerdo.

Aseguró que estos datos no niegan el triunfo de la derecha en las elecciones, “sino que obliga a enriquecer la mirada y a entender que la cosa es más compleja, que en algún sentido lo que se vino construyendo la década anterior, que es esta mirada de que Chile tenía un problema grave de desigualdad, que eso requería tomar medidas de redistribución del ingreso y que el Estado tenía que cumplir un rol importante para que la sociedad chilena fuera más justa, no desapareció, eso sigue ahí, sigue latente y sigue presente”.

Otro fenómeno que observó Arellano es que “un tema es capaz de ganarle a todos los otros temas” a la hora de elegir a un representante en elecciones. Ejemplificó con un estudio de la DW en Alemania que mostraba que las diversidades sexuales están votando por la ultraderecha con la justificación de “una política firme sobre migración”.

Expuso que esto pasa también en Argentina, pero con la economía y en Chile con la seguridad. “No es que los argentinos no supieran que estaban votando por un presidente, por decir lo menos, estrambótico, es que era el único que tenía algo que parecía una solución al problema de inflación, y el problema de inflación le ganaba a todos los otros problemas. Y yo creo que en Chile nos pasó algo parecido con la crisis de seguridad”, dijo.

Planteó que, efectivamente, la delincuencia “es el tema uno” y cuestionó que desde la izquierda y la centro izquierda “no lograron tener un discurso y una política creíble a los ojos de la ciudadanía en esa materia”.

“Una ciudadanía que piensa como esta encuesta expresa que piensa, que creen que el Estado tiene que cumplir un rol importante en educación, en salud, que creen que hay un problema de desigualdad, optó por votar por un candidato como José Antonio Kast porque era el que parecía que ofrecía la respuesta más creíble en materia de seguridad”, resumió el abogado.

Consultado sobre qué se desprende de la encuesta sobre la visión del rol del Estado, el coordinador de investigación de Nodo XXI respondió que: “Esta idea de que el Estado es malo, hay que sacarlo o que no existe, que lo escuchamos en voces de representantes políticos con votaciones importantes, no pareciera calzar con lo que piensa la ciudadanía”. Además, puso énfasis en que no es solo una visión de la izquierda sino que es transversal.

En cuanto a lo que arroja la encuesta respecto a las decisiones del Gobierno, Arellano explicó que buscaron agregar costo a las respuestas. “Preguntamos, por ejemplo, ¿cree usted que el Estado tiene que invertir en industria, infraestructura y tecnología del país, incluso si eso implica subir los impuestos a grandes empresas y sectores más ricos? El 66% estuvo a favor”, indicó.

“También preguntamos ¿cree usted que hay que restituir el Mecanismo de Estabilización de los Precios de Combustibles (MEPCO), a pesar de que implique un mayor costo para el Fisco? Que es el argumento que ha usado el Gobierno. Y el 61% estuvo a favor”, ejemplificó también.

“Lo que vemos aquí es que esta percepción más ideológica que está en la ciudadanía chilena y que es transversal, también se traslada a una lectura de las políticas del Gobierno y de las medidas que está tomando”, planteó Arellano.

Aseguró, por ejemplo, que el rechaza al recorte del gasto público no solo viene de quienes se identifican con la izquierda y centro izquierda, sino que “en los de derecha y centro-derecha el 42% está en contra y solo el 35% está a favor”.

“Ahí hay algo que yo creo que debería llamar la atención, alentar un poco más en la interpretación a todos los sectores políticos, pero incluyendo a la derecha y la centro-derecha, que es que la agenda que está empujando el Gobierno está teniendo costos graves con la ciudadanía”, aseguró.

A lo anterior, agregó que “el voto no es un cheque en blanco” y que “es muy importante para poder mantener una adhesión ciudadana”, porque “el mecanismo que tenemos todas las personas para hacer valer nuestra posición es volver a votar en cuatro años más y hay harto parlamentario, diputado de derecha, que va a querer ir a la reelección y con esta agenda, pero lo cierto es que se están alejando incluso de su propio electorado”.