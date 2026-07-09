María José Abud por Mesa de Reactivación Laboral: “No busca retroceder en derechos, sino fortalecerlos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, se refirió a las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral —la cual integra— y abordó las críticas por las medidas en materia de adaptabilidad y flexibilidad. “No le cerremos la puerta de antemano a ciertos términos”, señaló.

En primer lugar, la economista señaló que la mesa estableció un diagnóstico común respecto a la situación laboral del país. “Vemos cómo llevamos 41 meses consecutivos con un desempleo sobre el 8%, el de las mujeres llega a 10,5%. Esto al final significa que hay casi 1 millón de personas que buscan empleo sin éxito hoy día en nuestro país”, indicó.

Aseguró que no se trata de una materia coyuntural, sino que se transformó en una problemática estructural que no se va a resolver “solo con crecimiento económico”. Así, subrayó que “hay un desacople” entre el aumento de la actividad y la generación de empleo.

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En esa línea, afirmó que la mesa reconoce la importancia del crecimiento, pero “necesitamos, paralelamente, hacernos cargo de barreras y de problemas que enfrenta el mercado laboral. Y si no nos hacemos cargo de eso, vamos a seguir en esta crisis profunda de empleo”.

Sobre las propuestas de la mesa, la economista enfatizó que el informe fue elaborado por, en su mayoría, economistas “con una mirada técnica” y destacó que las 22 propuestas fueron consensuadas por unanimidad.

Abud indicó que hay medidas que deberían generar más consenso como, por ejemplo, el capítulo referido a empleo femenino, donde se apunta a la rápida tramitación de Sala Cuna Universal. En cuanto a esta materia, sostuvo que es “fundamental ir pensando en otras etapas de los niños” y apuntó a la necesidad de pensar en cuidados después de los dos años, por ejemplo.

Adaptabilidad y flexibilidad

La integrante de la Mesa de Reactivación Laboral abordó los cuestionamientos a las medidas sobre regulación que planteó la instancia, como la propuesta que busca modificar el periodo referencial para calcular el promedio de la jornada ordinaria o la eliminación de la indemnización por años de servicio.

Reconoció que esta “agenda de adaptabilidad, de flexibilidad y la modificación a la indemnización por años de servicio” es lo que genera más dudas. Por ello, la planteó como “un ejercicio para iniciar una discusión”.

“Este es un documento que tiene un consenso técnico de un grupo, pero no es una reforma laboral, sino que es un insumo para que el Estado, el gobierno actual, se siente con trabajadores, se siente con empleadores y arme un diálogo tripartito para elaborar en conjunto una gran reforma laboral, porque hay temas que efectivamente son complejos”, manifestó.

De todas formas, enfatizó que “es importante ir desmitificando ciertas cosas e ir dialogando”. “Cada vez que se habla de cualquier medida que sea adaptabilidad, se asocia directamente a una precarización y nosotros vimos, por ejemplo, en el gobierno anterior, cómo se aprobó 40 horas con un marco de adaptabilidad importante”, expuso.

También puso como ejemplo la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Personal y Familiar que “tenía varias medidas de adaptabilidad, por ejemplo, las bandas horarias”. En ese sentido, indicó que si bien “muchas veces se toma el título” para cuestionar ciertas propuestas, pero “nos damos cuenta que son medidas que a los mismos trabajadores le hacen mucho sentido, como el teletrabajo, por ejemplo, obviamente siempre resguardado”.

En tanto, Abud hizo un llamado a no cerrar la puerta “de antemano a ciertos términos”, porque “acá lo que se busca es no retroceder en derechos laborales, sino fortalecerlos y mejorar la calidad del empleo”.