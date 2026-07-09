"Nos une profundamente Chile": conmemoración por los 200 años de la Presidencia deja mensaje transversal de unidad institucional

La conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República reunió este jueves al Presidente José Antonio Kast con los expresidentes Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de representantes de las familias de los exmandatarios Sebastián Piñera y Patricio Aylwin. La ceremonia comenzó en el Palacio de La Moneda y concluyó en el Museo Histórico Nacional, donde las autoridades destacaron la continuidad de la institucionalidad republicana y el rol de la Presidencia como símbolo de unidad del país.

El encuentro recordó los 200 años desde que Manuel Blanco Encalada asumió como el primer Presidente de Chile, el 9 de julio de 1826, fecha que marcó el nacimiento de la institución presidencial. La ceremonia comenzó en el Salón Rojo del Palacio de La Moneda, donde Kast recibió con un almuerzo a los invitados. Posteriormente, la actividad se trasladó al Museo Histórico Nacional, inmueble que albergó la sede del Gobierno durante los primeros años de la República y desde donde despacharon los primeros presidentes del país, antes de que la Presidencia se instalara definitivamente en La Moneda.

La conmemoración se realizó sin la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra fuera del país debido a actividades vinculadas a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Tampoco asistió el expresidente Ricardo Lagos, quien en 2024 anunció su retiro de la vida pública.

Durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Museo Histórico Nacional, y en representación de la familia del expresidente Patricio Aylwin, Miguel Patricio Aylwin afirmó que la Presidencia “es una institución apreciada y valorada por los ciudadanos, porque representa un símbolo de la unidad de la nación”, y destacó que los mandatarios “representan a la nación entera y no solo a sus partidarios“.

A su vez, la exprimera dama Cecilia Morel rindió homenaje a los mandatarios desde Manuel Blanco Encalada y sostuvo que el edificio donde se realizó la ceremonia “guarda un legado que va más allá de lo físico; guarda el legado de la democracia y la institucionalidad“. Además, expresó su deseo de que “en 200 años más hayan otros chilenos que puedan celebrar y conmemorar esta institucionalidad y esta democracia”.

En tanto, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle sostuvo que “más allá de la figura temporal de quien ejerce el cargo, la Presidencia de la República representa el alma misma de nuestra nación, la continuidad de nuestro Estado y la voluntad colectiva de un pueblo que decide sobre su propio destino“.

Frei también reflexionó sobre las responsabilidades que implica ejercer la máxima magistratura del país. En esa línea, señaló que “un presidente debe recordar cada día que él es un servidor, que el poder es prestado y emana estrictamente de la voluntad popular”. Agregó que el primer deber del Mandatario es fortalecer las instituciones democráticas y gobernar en función del bien común.

Al proyectar el futuro de la institución, el exmandatario sostuvo que “la Presidencia de la República nos ha enseñado que a los presidentes se les recuerda por la rectitud de sus actos, la dignidad de sus intenciones y por entender que ejercer el poder es un acto de servicio a la patria“. Así, llamó a resguardar la institucionalidad y el Estado de Derecho.

En su locución, el expresidente Gabriel Boric agradeció la invitación del Mandatario y destacó el valor institucional de la ceremonia. “Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo. Pero nos une Chile, nos une profundamente Chile“, afirmó, y valoró que este tipo de encuentros “representa también la continuidad de la República y la fortaleza de sus instituciones”.

Boric sostuvo que la tradición de reunir a los mandatarios y expresidentes no debe darse por sentada, especialmente en un contexto internacional marcado por la polarización. “La democracia se cuida todos los días y esta es una manera importante de hacerla (…). Esta invitación tiene un valor mucho más profundo que solamente las palabras que cada uno de nosotros pueda dar”, añadió

Al recordar la figura de Blanco Encalada, el exmandatario destacó que el primer Presidente de Chile optó por renunciar cuando estimó que no existían las condiciones para gobernar. “Lo que importan son las instituciones, lo que importa es Chile”, dijo al resumir esa decisión, y llamó a mantener “la vista puesta en que Chile está primero” y que “la figura del Presidente de la República no es nada si no hay una sociedad detrás“, pues “el poder siempre es prestado”.

El Presidente José Antonio Kast sostuvo que la historia de Chile demuestra que la independencia se consolidó gracias a instituciones sólidas. En ese sentido, afirmó que “la libertad necesita instituciones para perdurar en el tiempo y autoridades que sepan liderar esas instituciones para que efectivamente sirvan a las necesidades concretas de los chilenos y de sus familias”.

El Jefe de Estado también destacó que la labor presidencial trasciende a cada administración e instó a reconocer el trabajo de los gobiernos anteriores. “Cada presidente recibe un país que no comienza con él. Y el Estado, la Presidencia, tampoco termina con uno”, señaló. Por tanto, subrayó que hay obras “que son de Estado, no son obras de un gobierno”, en referencia a proyectos iniciados por distintas administraciones.

Al cerrar la ceremonia en el Museo Histórico Nacional, Kast destacó el simbolismo del edificio y manifestó que “este palacio, que alguna vez sirvió como casa de gobierno, se ha erigido como un guardián de nuestra memoria”. El Mandatario sostuvo que el Bicentenario debe servir para “renovar nuestro compromiso con la libertad, con nuestras instituciones y, sobre todo, con cada chileno y cada familia que espera de sus autoridades seriedad, sobriedad, trabajo y un profundo amor por Chile“.