Países Bajos pone a disposición a Karen Rojo: Cancillería coordina su traslado a Chile

La Corte de Apelaciones de Antofagasta dio por recibido un oficio enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se confirma que Países Bajos puso a disposición a la exalcaldesa Karen Rojo para concretar su extradición a Chile.

Una vez notificada, la Cancillería derivó los antecedentes a la OCN Interpol Santiago con el objetivo de iniciar las coordinaciones del operativo que permitirá el traslado de la exjefa comunal al país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores además informó que gestionará una comisión de servicio para que funcionarios policiales viajen hasta Países Bajos y materialicen el traslado de Rojo. Luego de su arribo, la exautoridad quedará a disposición de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Karen Rojo fue sentenciada por fraude al Fisco, ilícito que habría alcanzado un monto cercano a los $23 millones. Durante la indagatoria, se acreditó que la exalcaldesa utilizó recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) para pagar asesorías políticas.

Desde julio de 2022, Rojo se encuentra recluida en la cárcel de Utrecht, luego de ser detenida en Países Bajos. Había abandonado Chile en marzo de ese año, una vez que la Corte Suprema dejó firme la condena en su contra.

Para esta jornada, se prevé que la defensa de la exalcaldesa informe sobre los próximos pasos que impulsará en el marco del proceso judicial.