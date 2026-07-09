Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Julio de 2026


Senador Flores acusa de "vendidos" a sus colegas del PPD por acuerdo con Quiroz

"Pareciera que el gobierno entró a un libre mercado ahora en política, y algo compró o algo vendió, no sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo del gobierno", señaló el senador DC.

"Pareciera que el gobierno entró a un libre mercado ahora en política, y algo compró o algo vendió, no sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo del gobierno", señaló el senador DC.

Política

El senador DC Iván Flores calificó de “vendidos” a sus colegas del PPD, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, tras el acuerdo que alcanzaron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la megarreforma.

“Pareciera que el gobierno entró a un libre mercado ahora en política, y algo compró o algo vendió, no sabemos cuál fue el precio del PPD por haberse vendido a este intento de pirquineo del gobierno”, señaló Flores.

“Aparentemente encontraron un precio, no sé cuál es, sin embargo el hecho de que hayan llegado a un acuerdo unilateralmente deja a la oposición bastante desarticulada”, añadió.

También dijo que “yo no entiendo al PPD que a espaldas de todo el resto de la oposición negoció por sí mismo, yo quisiera saber el precio de esa venta”.

Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, expresó que “yo lamento mucho que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz frente a un proyecto que desfinancia al Estado y que tiene claros vicios de inconstitucionalidad”.

En tanto, el senador Diego Ibáñez, también frenteamplista, afirmó que “es un pésimo acuerdo, invariabilidad por 10 años a tasas inferiores que incluso hizo la dictadura en su momento”.

El acuerdo consiste en una reducción de 25 a 10 años de la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión de hasta US$100 millones. Además, las inversiones de hasta US$350 millones tendrán un régimen de 15 años, mientras que las superiores a los US$500 millones, uno de 25 años.

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