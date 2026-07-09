Sistema frontal: Gobierno reporta una noche sin nuevas emergencias y concentra esfuerzos en Corral

El Gobierno entregó este jueves un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona sur del país e informó que durante la noche no se registraron nuevas situaciones de emergencia, lo que permitió concentrar los esfuerzos en las labores de recuperación de las comunas afectadas y en la preparación de las regiones del centro ante el avance de las precipitaciones.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que las condiciones meteorológicas permitieron trabajar con normalidad en las zonas más afectadas. “Durante la noche no hay registradas situaciones de emergencia, lo que nos pone muy contentos”, afirmó.

La autoridad señaló que una de las principales preocupaciones sigue siendo la comuna de Corral, donde el Gobierno coordina el retiro de material, la limpieza de calles y la aplicación de las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) para determinar los apoyos que recibirán las familias afectadas.

“Me he comunicado con el Ministerio de Desarrollo Social para apurar la gestión completa de todas las fichas FIBE (…) a fin de que durante el día de hoy tengamos un catastro final de cuáles son los tipos de apoyos que las personas van a necesitar”, explicó Pavez, quien además informó que solicitó al Ministerio de Obras Públicas reforzar durante el fin de semana las labores de despeje en la comuna.

En paralelo, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se mantiene alerta amarilla en la provincia de Cautín, en La Araucanía, y en la Región de Los Ríos, mientras que la Región de Los Lagos canceló dicha condición. Desde la Región del Biobío hasta la Metropolitana continúa vigente la alerta temprana preventiva.

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Respecto de la afectación, Cebrián indicó que el balance considera 20 personas damnificadas, 59 personas aisladas en Teodoro Schmidt y otras cinco en Lanco, además de tres viviendas destruidas, cuatro con daño mayor, 48 con daño menor y otras 50 en evaluación. Asimismo, precisó que permanecían poco más de 19 mil clientes sin suministro eléctrico, principalmente en la Región de La Araucanía.

La directora de Senapred agregó que equipos municipales, personal del Ejército, maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y empresas privadas continúan desplegados en Corral para acelerar la remoción de escombros y la recuperación de la conectividad.

En materia educacional, informó que 20 establecimientos de La Araucanía permanecerán sin clases durante la jornada, además de cuatro jardines infantiles que presentan daños menores y se mantienen en evaluación.

Respecto de las proyecciones meteorológicas, Cebrián indicó que las regiones Metropolitana y de O’Higgins ya activaron sus planes preventivos ante la llegada del sistema frontal. Entre las medidas adoptadas se encuentra el cierre preventivo de la ruta hacia Termas del Flaco y del acceso a El Colorado, además del monitoreo permanente de quebradas en San José de Maipo y Huechuraba.

“Vamos a monitorear particularmente aquellas quebradas que normalmente han presentado dificultades y alertar oportunamente a la ciudadanía en caso de que se registre alguna situación”, señaló.

La autoridad también llamó a evitar desplazamientos hacia sectores cordilleranos y precordilleranos mientras se mantengan las precipitaciones. “No se acerquen a estos sectores si no es estrictamente necesario, de manera de no exponerse a una situación de riesgo mayor”, sostuvo.

Consultado sobre la situación de Corral, el subsecretario Pavez descartó, por ahora, la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para disponer de recursos y aseguró que los mecanismos actualmente vigentes permiten responder a la emergencia.

“No se requieren cambios distintos para poder disponer los recursos que ya han sido destinados para la atención de la emergencia”, afirmó.

Finalmente, anunció que durante la tarde se desarrollará una nueva mesa técnica nacional para evaluar la evolución del sistema frontal y entregar un nuevo balance de la situación.