Tras acuerdo del PPD y el Gobierno: oposición se reúne para consensuar posturas contra la megareforma

La oposición volvió a reunirse este jueves para coordinar su estrategia frente a la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Una cita que congregó a presidentes de partidos, jefes de bancada y abogados constitucionalistas para analizar los reparos jurídicos del proyecto y preparar la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

El encuentro, no obstante, se desarrolla luego de que un grupo de senadores del PPD alcanzara un acuerdo con el Gobierno para modificar el capítulo de invariabilidad tributaria. En específico, acordaron una reducción de 25 a 10 años el beneficio para inversiones desde los US$50 millones, manteniendo el plazo de 25 años para inversiones superiores a US$500 millones. Ese entendimiento tensionó las relaciones al interior del sector, que ha mantenido una postura crítica respecto del proyecto en su conjunto.

En la antesala de la reunión, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, aseguró que la participación de su colectividad en la cita busca dar “una señal clara de querer restablecer la coordinación y la unidad más allá de toda legítima diferencia que pueda surgir en el camino“, y enfatizó que existen objetivos superiores que requieren un esfuerzo conjunto.

Soto recalcó que el acuerdo alcanzado por parte de algunos senadores de su partido no modifica la posición institucional de la colectividad frente a la iniciativa del Gobierno. “El PPD mantiene y reafirma su rechazo y su visión contraria a la megarreforma del proyecto del gobierno de José Antonio Kast“, afirmó tajante.

El dirigente añadió que el diálogo impulsado por un grupo de senadores permitió mejorar únicamente el capítulo relativo a la invariabilidad tributaria, al reducir el plazo desde 25 a 10 años para un tramo de inversiones, aunque insistió en que ese cambio “es absolutamente insuficiente” frente al conjunto del proyecto.

Desde el Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez cuestionó duramente el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo y lo calificó como “un pésimo acuerdo”. El parlamentario sostuvo que incluso la legislación vigente durante la dictadura establecía condiciones más exigentes para acceder a mecanismos de invariabilidad tributaria, por lo que argumentó que la nueva propuesta mantiene umbrales de inversión significativamente menores.

“La mejor garantía de estabilidad para el país es un acuerdo transversal que sea sostenible en el tiempo“, afirmó Ibañez, quien insistió en que la fórmula acordada no entrega certezas duraderas.

En tanto, el senador Juan Luis Castro (PS) señaló que la oposición ha intentado introducir modificaciones al proyecto durante meses, pero una gran parte de esas propuestas no fueron acogidas por el Gobierno.

Respecto del acuerdo alcanzado por los senadores del PPD, Castro llamó a no profundizar las diferencias al interior del bloque. “La acción de los senadores del PPD no debiera dificultar esa línea de trabajo; es una decisión soberana de ellos“, sostuvo y agregó que la conversación entre los partidos deberá orientarse a “dar pasos que vayan reunificando a la oposición”.