Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Julio de 2026


Tribunal rechaza levantar arresto domiciliario nocturno de Jadue, pero revoca prohibición de acercarse a funcionarios

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago además determinó modificar la firma ante el tribunal, la que pasó de semanal a mensual. Las cautelares permanecerán vigentes hasta la audiencia de preparación de juicio oral, agendada para el 24 de agosto.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago además determinó modificar la firma ante el tribunal, la que pasó de semanal a mensual. Las cautelares permanecerán vigentes hasta la audiencia de preparación de juicio oral, agendada para el 24 de agosto.

Justicia

Este jueves, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago llevó a cabo una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan sobre el excalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso Farmacias Populares. El exjefe comunal enfrenta imputaciones por fraude al fisco, estafa, cohecho y negociación incompatible.

Durante la instancia, la defensa del exedil solicitó que se le revocara el arresto domiciliario nocturno, medida que se suma al arraigo nacional y a la firma semanal ante las autoridades.

Pese a la petición, el tribunal resolvió mantener la restricción nocturna, el arraigo en el país y la prohibición de acercarse al municipio de Recoleta.

No obstante, sí se dejó sin efecto la prohibición de acercamiento a funcionarios municipales. Asimismo, la firma ante el tribunal pasó de semanal a mensual.

El fallo estableció que estas cautelares permanecerán vigentes hasta la audiencia de preparación de juicio oral, agendada para el 24 de agosto.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.

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