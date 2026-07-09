“Unku. El tejido como cosmovisión”: muestra en el Centro Cultural Montecarmelo une memoria y creación contemporánea

Al mediodía de este sábado 11 de julio se realizará el lanzamiento de la exposición “Unku: El tejido como cosmovisión” en el Centro Cultural Montecarmelo (Av. Bellavista 0594, Providencia).

Las artistas Rosa García Lobatón, investigadora peruana especializada en arte textil andino y conservación de textiles precolombinos; Macarena Lemus Mena, diseñadora de vestuario y fundadora de Pigmento; y Susan Herz Quito presentan una colección única de doce unkus: túnicas tradicionales que usaba la nobleza inca, rescatando sus diseños, colores y símbolos sagrados para preservar su significado original.

Inspirada en estas túnicas precolombinas, esta colección reinterpreta el unku desde una mirada femenina, rescatando el legado de las mujeres en el arte textil mediante materiales, colores e iconografías tradicionales. Una propuesta que une patrimonio, memoria y creación contemporánea.

“Entendida no solo como una prenda sino como un soporte de comunicación, identidad y pensamiento”, así lo comenta Susan Herz Quito. Y menciona que desde la cosmovisión andina se exploran “principios como la complementariedad y la reciprocidad”.

“El textil como una forma de pensar y habitar el mundo” describe la Historiadora del Arte y tejedora. Agrega que había un interés compartido de las artistas de investigar y dialogar con las técnicas textiles y el pensamiento andino desde una mirada contemporánea.

“El proceso incluyó investigación histórica con bibliografía y experimentación material, el desarrollo de una serie de unkus que reinterpretan mediante técnicas textiles, texturas, colores” y -afirma Herz- por eso “articulan un trabajo colaborativo entre arte, diseño y saberes textiles“.

La también profesora de técnicas textiles andinas destacó que “el unku puede seguir siendo un espacio de reflexión” por lo que se “propone un dialogo entre tradición y creación artística actual”.

El equipo también está integrado por María Choque Mamani que teje, en telar de pedales, todas las estructuras de algunos unkus que están presentados en la exposición. Y Sofía Enríquez (curadora) , Catalina Baeza (difusión), Roberto Riveros (fotografía), Matías Salazar (registro sonoro) y el taller Vértice que está a cargo del montaje.

La exposición estará abierta del 11 de julio al 15 de agosto en Montecarmelo.

Horario de visitas:

Lunes a jueves: 9:00 a 17:00 horas.

Viernes: 9:00 a 19:00 horas.

Sábado: 10:00 a 12:00 horas.

El proyecto, que está financiado por el Fondart Nacional de Creación Artística 2025, se trasladará a la Casa La Higuera (San Felipe) desde el 8 al 30 de septiembre.

Imagen de portada: Unku de la artista Susan Herz Quito.