A los 94 años fallece Enrique Krauss Rusque, exministro del Interior y expresidente de la DC

El exministro del Interior y expresidente nacional de la Democracia Cristiana (DC), Enrique Krauss Rusque, falleció este viernes a los 94 años.

El deceso fue confirmado por el partido a través de sus redes sociales, desde donde lamentaron la partida del histórico militante y enviaron condolencias a su familia.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de don Enrique Krauss Rusque, destacado militante de la Democracia Cristiana, ex Ministro del Interior, ex Presidente Nacional del Partido Demócrata Cristiano, ex Diputado de la República y servidor público ejemplar”, señaló la colectividad en un comunicado publicado en Instagram.

La DC destacó que su trayectoria “estuvo marcada por un profundo compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el servicio a Chile”.

“Su ejemplo de vocación pública, diálogo y compromiso democrático permanecerá como parte de la historia de nuestro partido y del país”, agregó el texto, que extendió las condolencias a su esposa, hijos, familiares y amistades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Democracia Cristiana (@dc.chile)

Vida política de Enrique Krauss Rusque

Krauss Rusque tuvo una extensa trayectoria en la política chilena. Fue ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, cargo que ocupó entre el 30 de septiembre de 1968 y el 5 de septiembre de 1969.

Posteriormente, entre 1971 y 1973, integró el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Con el retorno de la democracia, el 11 de marzo de 1990 fue nombrado ministro del Interior por el presidente Patricio Aylwin Azócar, desempeñándose en esa cartera hasta el término del mandato, el 11 de marzo de 1994.

En el ámbito partidario, el militante DC fue jefe nacional de la campaña presidencial de Radomiro Tomic entre 1969 y 1970. Integró la directiva nacional del partido entre 1971 y 1975, y fue consejero nacional en varios períodos: 1976-1978, 1982-1984 y 1987-1989.

En 1987 asumió las relaciones internacionales de la colectividad, cargo que mantuvo hasta 1989, año en que fue electo vicepresidente nacional. También participó en la campaña presidencial de Patricio Aylwin y, en 1997, alcanzó la presidencia nacional de la DC.

En el ámbito diplomático, se desempeñó como embajador de Chile en España y, desde abril de 2006, como embajador en Ecuador y concurrente en Chipre hasta 2005.

A lo largo de su carrera, recibió condecoraciones en España, Italia, Argentina y Brasil.