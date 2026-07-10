Acuerdo entre Gobierno y PPD queda en suspenso tras rebaja del impuesto corporativo en la megarreforma

La megarreforma tributaria sumó un nuevo foco de tensión en el Senado luego de que parlamentarios del PPD cuestionaran los cambios del Ejecutivo a la rebaja del impuesto corporativo, pues señalaron que la reducción al 22% modifica los términos del acuerdo alcanzado con La Moneda sobre invariabilidad tributaria.

La Comisión de Hacienda del Senado inició este viernes la revisión de las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y parlamentarios al proyecto de Reconstrucción Nacional, última etapa de análisis antes de que la iniciativa pase a la Sala.

Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a su equipo técnico, presentó los cambios incorporados a la megarreforma, entre ellos modificaciones a los incentivos al empleo, la reducción del impuesto corporativo y ajustes al régimen de invariabilidad tributaria para inversionistas extranjeros.

Tras el ingreso de las indicaciones del Ejecutivo, se abrió un nuevo conflicto político con senadores del PPD, quienes pusieron en duda el acuerdo alcanzado con el Gobierno para avanzar en la megarreforma. El cuestionamiento surgió luego de que la propuesta incorporara una rebaja del impuesto corporativo hasta el 22%, modificación que los parlamentarios aseguran que no estaba contemplada en las conversaciones sobre invariabilidad tributaria.

La propuesta del Gobierno establece una rebaja gradual del impuesto de primera categoría: desde el 27% actual al 25% en 2027, al 23% en 2028 y al 22% a partir de 2029. Además, modifica el régimen de invariabilidad tributaria para inversionistas extranjeros, con plazos diferenciados según el tamaño de los proyectos.

El senador Ricardo Celis (PPD) afirmó que la modificación cambia los términos del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. “Nuestras conversaciones fueron siempre con una sobretasa del 1,5% sobre el régimen tributario actual, propuesto del 23%, y no sobre un régimen tributario distinto. Por lo tanto, si el Ejecutivo baja eso al 22%, eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó el impacto que tendría la rebaja en los ingresos fiscales: “Eso significa recaudación fiscal significativamente menor, porque uno de los elementos importantes que colocamos en esto es que nosotros acudimos porque entendemos que es lo mejor para Chile, que recauda más, para financiar programas sociales”.

A su vez, el senador Pedro Araya (PPD) también manifestó reparos a las indicaciones del Gobierno. “Nunca estuve en conocimiento de que el Gobierno pretendía bajar la tasa del impuesto corporativo a 22%. Todas las conversaciones que tuvimos en materia de invariabilidad tributaria giraron en torno a otros temas”, señaló.

El parlamentario agregó que la bancada deberá definir los próximos pasos frente al proyecto. “Estamos repensando qué es lo que vamos a hacer, porque claramente se introdujo un factor que no estuvo en la mesa de negociación de la invariabilidad tributaria”, indicó.

La Comisión de Hacienda continuará durante esta jornada con la revisión de las indicaciones antes de que la iniciativa avance a la Sala del Senado.