Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de Julio de 2026


Beatriz Sánchez cuestiona tramitación "a mata caballo" de megarreforma: "Pasó por menos comisiones de las que correspondían"

La senadora del Frente Amplio criticó que la iniciativa contenga materias tan diversas como reconstrucción e inteligencia artificial, las que —a su juicio— debieron tramitarse por separado. Además, cuestionó el acuerdo entre el PPD y el Ejecutivo.

La senadora del Frente Amplio criticó que la iniciativa contenga materias tan diversas como reconstrucción e inteligencia artificial, las que —a su juicio— debieron tramitarse por separado. Además, cuestionó el acuerdo entre el PPD y el Ejecutivo.

Política

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó el acuerdo alcanzado entre un grupo de senadores del PPD y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la invariabilidad tributaria contenida en la denominada megarreforma del Ejecutivo.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la parlamentaria sostuvo que el entendimiento no representa la posición institucional del PPD y confirmó que la oposición mantiene la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional una vez que finalice la tramitación del proyecto en el Senado. “Lamento mucho que hayan llegado a un acuerdo, que es un mal acuerdo por lo demás“, afirmó en primer lugar.

La legisladora valoró la reciente reunión de partidos de oposición —incluyendo al PPD— donde se ratificó la voluntad de presentar un requerimiento ante el TC. “Estábamos todos, y me refiero también al PPD, y el PPD como partido tiene una mirada distinta a la de un grupo de sus senadores que sí se acercó al ministro Quiroz“, señaló.

La senadora relató que el anuncio del acuerdo tomó por sorpresa al resto de la oposición y que ocurrió una vez terminada la sesión del Senado. “Quedábamos algunos nomás y vimos en vivo y en directo cuando aparecen en la imagen junto al ministro Quiroz y a la presidenta del Senado señalando que habían llegado a este acuerdo”, contó.

Punto de prensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los senadores Ricardo Celis (PPD), Loreto Carvajal (PPD) y Paulina Nuñez tras Comisión de Trabajo.
Punto de prensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los senadores Ricardo Celis (PPD), Loreto Carvajal (PPD) y Paulina Nuñez tras Comisión de Trabajo. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Añadió que el entendimiento se produjo precisamente sobre uno de los aspectos más sensibles de la reforma. “Era en un punto que es bien sensible, que es la invariabilidad tributaria, este amarre de impuestos por una cantidad grande de años“, lamentó e insistió en que el acuerdo no fue respaldado por toda la bancada PPD.

Sánchez también cuestionó el diseño legislativo de la iniciativa y afirmó que incorpora materias muy distintas entre sí bajo un mismo proyecto. A su juicio, además de la reforma tributaria, el texto incluye normas sobre reconstrucción, inteligencia artificial y otras materias que debieron tramitarse de forma separada. “Tiene una serie de contenidos que no tienen que ver con el corazón del proyecto”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que esa estructura también afectó la discusión legislativa, ya que el proyecto pasó por menos comisiones de las que, en su opinión, correspondían. “Ha pasado, y nosotros lo decimos en buen chileno, a mata caballo por la Cámara y por el Senado”, aseguró.

Para Sánchez, la forma en que se tramitó la iniciativa constituye uno de los principales cuestionamientos políticos al proyecto. “Es bien antidemocrático en sus formas, esta miscelánea gigante”, sostuvo.

La senadora insistió en que uno de los puntos más complejos sigue siendo la invariabilidad tributaria, mecanismo que, a su juicio, compromete decisiones que deberían quedar entregadas a futuros gobiernos y al Congreso.

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