CUT arremete contra propuesta de reactivación laboral: "La precarización no aumenta las posibilidades de acceder a un empleo" 

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, cuestionó las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral impulsadas por el Gobierno y afirmó que apuntan a flexibilizar el mercado laboral en desmedro de los derechos de los trabajadores. Además, anunció que la multisindical elabora una propuesta alternativa para enfrentar la cesantía sin precarizar el empleo.

Si bien Díaz reconoció que el Gobierno tiene la facultad de impulsar iniciativas en esta materia, afirmó que el mundo sindical tiene el mismo derecho a rechazarlas y criticó que se desestime la opinión de los trabajadores en favor de las necesidades de las empresas.

Así, señaló que las 22 propuestas conocidas en los últimos días retoman sugerencias que el Ejecutivo ya había promovido anteriormente. Sin embargo, sostuvo que no contribuirán a crear más empleo. “Tenemos una diferencia de fondo con el Gobierno, porque consideramos que precarizando no se aumenta la posibilidad de que trabajadoras y trabajadores accedan a un empleo“, afirmó.

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El dirigente agregó que la CUT denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Ejecutivo impulsa “una agenda encubierta de un nuevo plan laboral” que, a su juicio, busca flexibilizar aún más las relaciones laborales y debilitar el rol de los sindicatos.

También cuestionó que el Gobierno desestimara las advertencias del movimiento sindical sobre medidas como ampliar la jornada hasta 52 horas o establecer bancos anuales de horas. “La primera pérdida es la certeza de los trabajadores de saber cuándo trabajan”, sostuvo, y acusó a la administración de José Antonio Kast de “deslegitimar la opinión del mundo sindical“.

Frente a ese escenario, Díaz informó que la CUT convocó a centros de estudios vinculados a sectores progresistas para elaborar una propuesta alternativa. Según explicó, el objetivo es construir una agenda que impulse el crecimiento económico y la creación de empleo “sin precarizar lo que hoy día tenemos”, respaldando las posiciones sindicales con argumentos técnicos.

Respecto del documento elaborado por la Mesa de Reactivación Laboral, el presidente de la CUT afirmó que existe una contradicción entre las propuestas, el discurso de los ministros y la defensa realizada por los expertos. Para Díaz, las medidas “son muy similares a lo que plantea el modelo Milei” en Argentina y persiguen un mismo objetivo: “bajar las condiciones laborales“.

El dirigente también rechazó la promoción del trabajo por horas como una alternativa para mejorar el empleo. Si bien reconoció que un mayor valor por hora puede resultar atractivo para algunos trabajadores, advirtió que ese sistema no garantiza estabilidad laboral, indemnización por años de servicio, vacaciones, alimentación, locomoción ni posibilidades de desarrollo profesional.

En tanto, el representante de la CUT sostuvo que la flexibilización laboral también tendría efectos sobre la economía al reducir la capacidad de consumo de los trabajadores. “Los principales consumidores en el país para la reactivación son los trabajadores. Cuando no tienen ingresos, se restringe el consumo”, afirmó. Así, subrayó que fortalecer los derechos laborales es una condición para impulsar el crecimiento económico.