Gobierno anuncia plan de $50 mil millones para crear 50 mil empleos: "Es el primer paso de una robusta agenda"

Tras encabezar una nueva reunión de la Mesa Interministerial por el Empleo, el Presidente José Antonio Kast aseguró este viernes que el Gobierno concentra sus esfuerzos en enfrentar el deterioro del empleo mediante una coordinación entre ministerios, gobiernos regionales y municipios.

“Tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación y la idea es que todos trabajemos juntos“, afirmó el Jefe de Estado en un punto de prensa posterior a la reunión de dicha mesa, cuyo objetivo es impulsar medidas de corto plazo para responder al aumento de la cesantía, especialmente entre mujeres y jóvenes.

Kast explicó que solicitó la participación del Ministerio de la Mujer debido a que las mayores tasas de desempleo afectan a mujeres y jóvenes, mientras que el Ministerio del Trabajo concentra sus esfuerzos en iniciativas de carácter estructural, como el proyecto de Sala Cuna. Asimismo, indicó que el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), los gobiernos regionales y los municipios tendrán un rol relevante en la ejecución de programas destinados a generar puestos de trabajo.

El Mandatario señaló que el encuentro de este viernes correspondió a la segunda reunión de trabajo con los gobernadores regionales, quienes solicitaron acelerar la ejecución presupuestaria para utilizar recursos desde comienzos de año, particularmente aquellos destinados a fondos de emergencia y obras locales. Además, anunció que los municipios se incorporarán a esta estrategia mediante programas comunales que complementen las iniciativas regionales y nacionales.

Kast hizo un llamado al sector privado para sumarse al esfuerzo de creación de empleo. “Es una ocupación de todos nosotros”, señaló, y enfatizó en la necesidad de generar oportunidades laborales durante los meses de invierno, período que calificó como especialmente complejo para el mercado laboral.

Por su lado, el bimistro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció un paquete inicial de $50 mil millones destinado a impulsar la creación de 50 mil empleos durante los próximos meses. El secretario de Estado sostuvo que el Ejecutivo asumió la compleja situación económica sin buscar responsabilidades en administraciones anteriores.

“Heredamos un escenario económico complejo y un desempleo al alza, pero no vinimos como gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores“, afirmó Mas. “El mandato del Presidente Kast ha sido claro: hacernos cargo de la emergencia laboral y recuperar económicamente al país”, añadió.

El ministro detalló que el plan incorpora 20 mil subsidios al empleo administrados por Sence, disponibles para postulación desde el 15 de este mes; otros $20 mil millones que la Subdere destinará a iniciativas de generación de empleo y un refuerzo de $5 mil millones para programas de Sercotec. Estas medidas se suman a los primeros 5 mil empleos anunciados la semana pasada, con el objetivo de alcanzar 50 mil nuevas oportunidades laborales hacia octubre.

Mas agregó que el Gobierno acordó con los gobernadores regionales impulsar un mecanismo de cofinanciamiento para ampliar el alcance de las iniciativas. Según explicó, las regiones aportarán recursos equivalentes a los comprometidos por el Ejecutivo, lo que permitirá incrementar la cantidad de empleos que se podrán generar.

El titular de Economía y Minería sostuvo que la recuperación del empleo dependerá también de la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional. En ese sentido, subrayó los 50 mil empleos que buscan crear constituyen “el primer paso de una robusta agenda“.