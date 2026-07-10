Hacienda presenta ajustes a megarreforma: impuesto a empresas baja a 22% y redefine beneficios a la inversión extranjera

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado las indicaciones comprometidas a su proyecto de megarreforma tributaria, cuya discusión se retomó este viernes en la Comisión de Hacienda. Las modificaciones introducen cambios en los incentivos al empleo, la reducción del impuesto a las empresas y el régimen de invariabilidad tributaria para inversionistas extranjeros.

Uno de los principales ajustes redefine el crédito al empleo, equivalente al 15% de las remuneraciones imponibles con un tope de 75 UTM anuales por trabajador. El beneficio quedará restringido a empresas que exporten servicios tecnológicos a distancia, con el objetivo de focalizar el incentivo en la economía digital.

El proyecto también profundiza la rebaja del impuesto de primera categoría. La tasa disminuirá de manera gradual: 27% este año, 25% en 2027, 23% en 2028 y 22% a partir del año comercial 2029. Así, la propuesta reduce en un punto adicional la tasa final respecto del 23% contemplado en la versión original de la iniciativa.

En materia de inversión extranjera, el Ejecutivo modificó el sistema de invariabilidad tributaria. La propuesta inicial contemplaba 25 años de congelamiento tributario para inversiones superiores a US$50 millones, pero el beneficio ahora se aplicará de forma escalonada según el monto de cada proyecto. Tendrán un período de 10 años las inversiones entre US$50 millones y US$100 millones; de 15 años las que alcancen entre US$100 millones y US$350 millones; y de 20 años aquellas que superen los US$350 millones.

Las empresas que opten por este régimen deberán pagar una sobretasa adicional de 1,5% sobre el impuesto corporativo, por lo que su carga tributaria quedará fija en 23,5%. Además, el beneficio se limitará exclusivamente al impuesto corporativo. Según el Ejecutivo, este ajuste busca amortiguar el costo fiscal que genera la reforma durante sus primeros años de aplicación y facilitar un mayor respaldo al proyecto en el Senado.