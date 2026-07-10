Presidente Kast aborda desafíos comunes en migración y seguridad en primer diálogo con Keiko Fujimori

El Presidente José Antonio Kast mantuvo este viernes una videollamada con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo electoral y le deseó éxito en su próximo mandato.

Durante la conversación, ambos mandatarios ratificaron la voluntad de Chile y Perú de profundizar la cooperación bilateral y fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones, con énfasis en el intercambio comercial y las inversiones que beneficien a sus respectivas ciudadanías.

También coincidieron en la necesidad de reactivar la Alianza del Pacífico, organismo que consideran clave para la integración económica, el comercio y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

En el ámbito de la seguridad, Kast y Fujimori abordaron los retos compartidos en materia migratoria y acordaron reforzar la coordinación para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad ciudadana.

Al cierre de la comunicación, la mandataria electa invitó al Presidente chileno a la ceremonia de cambio de mando en Perú, y José Antonio Kast confirmó su asistencia al evento.