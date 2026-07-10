Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de Julio de 2026


Presidente Kast aborda desafíos comunes en migración y seguridad en primer diálogo con Keiko Fujimori

El Mandatario y la presidenta electa de Perú ratificaron la voluntad de profundizar la cooperación bilateral y coincidieron en la necesidad de reactivar la Alianza del Pacífico. Además, Kast confirmó su asistencia al cambio de mando.

El Mandatario y la presidenta electa de Perú ratificaron la voluntad de profundizar la cooperación bilateral y coincidieron en la necesidad de reactivar la Alianza del Pacífico. Además, Kast confirmó su asistencia al cambio de mando.

Nacional

El Presidente José Antonio Kast mantuvo este viernes una videollamada con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo electoral y le deseó éxito en su próximo mandato.

Durante la conversación, ambos mandatarios ratificaron la voluntad de Chile y Perú de profundizar la cooperación bilateral y fortalecer los lazos de amistad entre ambas naciones, con énfasis en el intercambio comercial y las inversiones que beneficien a sus respectivas ciudadanías.

Videollamada entre el Presidente José Antonio Kast y la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori.
Primer diálogo entre el Presidente José Antonio Kast y la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori. Foto: Presidencia de Chile.

También coincidieron en la necesidad de reactivar la Alianza del Pacífico, organismo que consideran clave para la integración económica, el comercio y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

En el ámbito de la seguridad, Kast y Fujimori abordaron los retos compartidos en materia migratoria y acordaron reforzar la coordinación para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad ciudadana.

Al cierre de la comunicación, la mandataria electa invitó al Presidente chileno a la ceremonia de cambio de mando en Perú, y José Antonio Kast confirmó su asistencia al evento.

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