Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 10 de Julio de 2026


Tea Time suma nuevo arresto: Camilo Castaldi es detenido en Providencia con drogas, armas y $1 millón en efectivo

En el momento de su detención, el exvocalista de Los Tetas estaba acompañado de tres personas con antecedentes penales y dos de ellas mantienen órdenes de detención vigentes.

En el momento de su detención, el exvocalista de Los Tetas estaba acompañado de tres personas con antecedentes penales y dos de ellas mantienen órdenes de detención vigentes.

Nacional

Camilo Castaldi, exvocalista de Los Tetas y conocido como Tea Time, fue detenido durante la madrugada de este viernes en la comuna de Providencia.

El artista se desplazaba en un vehículo con vidrios polarizados junto a otras tres personas cuando fue fiscalizado por Carabineros en el sector del Parque Bustamante, cerca de las 2:40 a. m.

Dentro del coche, las autoridades encontraron droga, armas y al menos 1 millón de pesos en efectivo, cuyo origen aún no ha sido justificado. Entre las sustancias ilícitas incautadas figuran cocaína y marihuana. Además, se decomisó un revólver y cuatro cuchillos.

Las tres personas que acompañaban a Castaldi tienen antecedentes penales y dos de ellas mantienen órdenes de detención vigentes.

El exintegrante de Los Tetas registra detenciones previas por fiestas clandestinas durante la pandemia. También ha sido denunciado por violencia contra una expareja y contra una examiga, y fue formalizado por receptación de una guitarra robada a Javiera Mena.

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