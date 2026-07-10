Terremotos en Venezuela: se teme una crisis sanitaria mientras sube la cifra de muertos

Aunque la solidaridad de los venezolanos compensa por el momento la ausencia del Estado, Maribel Sánchez y todos los voluntarios tendrán que volver pronto a su vida cotidiana.

“Hoy, por ejemplo, hemos atendido a pacientes deshidratados, extremadamente debilitados, pero también con problemas cutáneos relacionados con el sol o la sarna , debido a las condiciones en las que vive la gente o a la ropa que les han dado”, describe.

El maletero del 4×4 de Maribel Sánchez se ha convertido en una farmacia. Al su lado, ha colocado una mesa de plástico y dos taburetes en los que se turnan los pacientes. Las necesidades son enormes para todas las familias que ahora organizan su vida en la calle, frente a las ruinas.

Temores a una crisis sanitaria

La mitad de los profesionales del sector sanitario en La Guaira, el estado más afectado por los sismos en Venezuela, fueron directamente impactados, declaró este jueves Armando de Negri, el responsable interino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Venezuela.

“Más o menos un 50% fueron afectados, y una proporción todavía no precisa están desaparecidos, fallecidos o heridos”, precisó, agregando que esa parte de la fuerza sanitaria no operativa “está siendo cubierta por cooperación internacional”.

La organización panamericana pidió la semana pasada a la comunidad internacional una aportación extraordinaria de 24 millones de dólares para enfrentar las necesidades más urgentes en los próximos seis meses. De esa cantidad, aproximadamente nueve millones de dólares van a ser aportados próximamente por la ONU, la OMS o países como Canadá y España, añadió en la rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte.

La situación sanitaria era ya grave antes de los dos sismos, explicó Ugarte: “La situación previa a los sismos, por la afectación de los sistemas y servicios de salud en Venezuela y la migración de decenas de miles de profesionales de la salud en los últimos años, ha empeorado significativamente luego de los terremotos“, indicó.

“La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. La respuesta está entrando ahora en una nueva fase, igualmente crítica, centrada en la estabilización”, añadió el director de la organización, Jarvas Barbosa.