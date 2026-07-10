UChileTV y la Cineteca de la U. de Chile inician rescate histórico del archivo de Canal 9

Durante décadas, miles de películas, cintas magnéticas y registros audiovisuales que documentan parte importante de la historia cultural, social y televisiva de Chile permanecieron almacenados en una bodega. Hoy, ese patrimonio comienza un nuevo capítulo.

UChileTV y la Cineteca de la Universidad de Chile dieron inicio al proyecto de recuperación, conservación y digitalización del histórico archivo de Canal 9, la antigua señal televisiva de la Universidad de Chile. La iniciativa, adjudicada a través del Fondo del Patrimonio Audiovisual, permitirá rescatar una colección fílmica única que reúne más de cinco décadas de televisión universitaria y constituye un valioso testimonio de la vida cultural e intelectual de la historia reciente.

El archivo está compuesto por 53 cajas de material fílmico, cada una con cientos de bobinas de películas en formato 16 mm, además de 30 cajas ya ingresadas previamente a la Cineteca de la Casa de Bello. Se suman 64 maletas de material magnético de dos pulgadas, cuya recuperación se proyecta para futuras etapas del proyecto.

En esta primera fase, el trabajo estará centrado en diagnósticos especializados y la documentación completa del material fílmico, con el objetivo de determinar su volumen, estado de conservación, procesos de conservación y nueva puesta en valor. Paralelamente, se restaurarán y digitalizarán cerca de 20 horas de registros producidos entre 1960 y 1973, un período fundamental para comprender la historia contemporánea de Chile.

“Para UChileTV ha sido desde el inicio un objetivo bien claro tratar de recuperar y digitalizar nuestro archivo histórico. Hemos contado con toda la colaboración, tanto de Chilevisión como de la Cineteca en este proceso. La idea es descubrir los tesoros que puedan existir en este material. Empezando desde lo más antiguo, desde los años 60, y avanzando hacia los 70, 80 y 90. Esta es una primera etapa. Estamos muy entusiasmados”, señaló Alicia Sherson, directora ejecutiva de UChileTV.

Una parte importante del valor de este archivo radica en las personas y procesos que quedaron registrados en sus imágenes. Artistas, músicos, actores, intelectuales y protagonistas de una época pasaron por las pantallas de Canal 9, dejando un testimonio audiovisual que hoy vuelve a adquirir relevancia.

“Hay mucha gente que pasó por el canal, muchos artistas. Estuvo Víctor Jara, estuvo Violeta Parra, estuvieron humoristas, gente del teatro. Entonces realmente creo que va a ser un proceso súper entretenido de ir descubriendo y armando este puzzle de toda una etapa del país, porque fue una época en la que había muy pocos canales y lo que hacía Canal 9, el canal de la Universidad de Chile, era muy interesante y queremos rescatarlo“, agregó Sherson.

Una carrera contra el tiempo para preservar la memoria

Las labores técnicas serán desarrolladas por la Cineteca de la Universidad de Chile, institución especializada en preservación audiovisual, con experiencia en restauración y conservación de materiales patrimoniales bajo estándares internacionales.

“La Cineteca es una unidad fundada en 1961 dedicada a la conservación, restauración, investigación y puesta en valor educativo del cine nacional, teniendo instalaciones profesionales que permiten la restauración de películas y archivos audiovisuales mediante estándares internacionales”, explicó Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile.

Horta advirtió además que muchos de estos materiales presentan importantes niveles de deterioro, por lo que su recuperación constituye también una labor urgente de preservación patrimonial. “Este proyecto posibilitará que la Cineteca de la Universidad de Chile encabece los procesos técnicos y curatoriales con una de las colecciones patrimoniales de mayor valor en el país”, añadió.

Una vez restaurados, los registros serán digitalizados en resolución 4K, sometidos a procesos de estabilización y limpieza de imagen y sonido, y publicados en una colección especial de la Cineteca Virtual, donde podrán ser consultados por investigadores, estudiantes y público general.

El rol de Chilevisión: resguardar para devolver

La recuperación del archivo también cuenta con la colaboración de Chilevisión, entidad que almacenó durante años parte importante de este material y que hoy participa activamente en el proceso que permitirá asegurar su conservación futura.

“Para Chilevisión este proyecto de recuperación de archivo histórico es de la mayor importancia y su recuperación es primordial para la memoria del país. Para nosotros, el valor histórico de estos archivos y al mismo tiempo el riesgo en que se encontraba el material, junto con la posibilidad de que en conjunto con la Universidad de Chile hayamos podido generar un espacio de preservación y validación de este activo, ha sido algo muy importante“, señaló Jorge Carey, director ejecutivo de Chilevisión.

Carey subrayó además la dimensión generacional del proyecto: “La recuperación histórica del archivo es un proyecto estratégico y de gran importancia para el país. Consideramos que la alianza que estamos generando con la Universidad de Chile para poner en valor y preservar este patrimonio es realmente significativa. Estamos muy contentos y orgullosos de que esto se haya podido producir, pensando en que será un legado para las generaciones futuras y una oportunidad para que las generaciones presentes reconozcan nuestro acervo histórico común”.

Difusión, mediación cultural y televisión

El proyecto no se limita a la conservación técnica. Contempla además una estrategia de difusión desarrollada en alianza con UChileTV y el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOS), que incluirá exhibiciones gratuitas, actividades de mediación cultural y un programa televisivo dedicado a mostrar los hallazgos, los procesos de restauración y el valor histórico de los materiales recuperados.

Para Horta, la urgencia no es solo técnica, sino también ética: “Hemos detectado que se trata de una colección de gran valor histórico y cultural que, en algunos casos, presenta niveles críticos de deterioro que podrían derivar en pérdidas irreversibles. Estos archivos forman parte de nuestra casa de estudios y nos corresponde atender una memoria colectiva que requiere con urgencia ser salvaguardada. El acervo que estamos trabajando es un repositorio de las subjetividades sociales de la segunda mitad del siglo XX y requiere intervención para poder devolver a la sociedad imágenes que forman parte de su memoria colectiva”.

“Esto es relevante también porque demuestra cómo la Universidad de Chile, mediante sus departamentos especializados, aporta a la sociedad en la discusión crítica y la apreciación informada de la historia“, concluyó.