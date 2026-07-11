ENUSC 2025: caen delitos violentos y percepción de inseguridad en el país

Este viernes, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Leonardo González, dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2025, la cual arrojó que un 7,9% de los hogares del país fue víctima de delitos violentos en los últimos doce meses.

La cifra de victimización por delitos violentos muestra una disminución de 0,6 puntos porcentuales en relación con la medición del año 2024, cuando este índice alcanzó un 8,5%, una diferencia que es estadísticamente significativa.

Tomando en cuenta todos los delitos consultados en la encuesta, un 37,7% de los hogares declara haber sido víctima de algún ilícito, porcentaje que no varía de manera significativa en comparación con 2024.

Por el contrario, la victimización personal sí muestra una caída importante, ya que un 26,7% de las personas señala haber sufrido un delito, 1,3 puntos porcentuales menos que el año anterior.

Una tendencia similar exhiben los índices que miden la sensación de inseguridad de las personas. La expectativa de ser víctima retrocede 4,2 puntos porcentuales y llega a 52,8%; la percepción de que la delincuencia aumentó en el país cae 4,8 puntos porcentuales y alcanza el 82,9%; en tanto que el temor a caminar de noche disminuye 2,4 puntos y baja a 65,5%. Todas estas variaciones son significativas.

La Enusc refleja que estas bajas presentan variaciones importantes según cada región. En lo que respecta a la victimización, la impulsan La Araucanía, Arica y Parinacota, Coquimbo y Magallanes, mientras que el temor cae con mayor fuerza en Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Atacama.

La Región Metropolitana, si bien se mantiene estable en 10,2%, es la que tiene mayor victimización por delitos violentos en el país y también presenta las diez comunas con mayores proporciones.

En cuanto a la denuncia, la Enusc 2025 evidencia que se mantiene estable en 41,3% para el conjunto de delitos violentos y que aumenta de manera importante en 2,4 puntos porcentuales si se consideran todos los delitos consultados, pasando de 35% a 37,4%.

Finalmente, la serie histórica -que mide el subconjunto de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)– confirma la tendencia. En las 102 comunas comparables, la victimización por DMCS baja a 22,2% y la percepción país retrocede hasta 82,9%.

Datos comunales

Otro hallazgo de la Enusc es que la percepción de aumento de la delincuencia en el barrio cae en 54 comunas de forma importante, mientras que en ninguna de las comunas encuestadas este índice exhibe un alza.

Lo mismo sucede en lo que respecta al temor a caminar de noche en el barrio, que baja en 46 comunas y solo aumenta en tres.

Sobre la importancia de esta medición, el subsecretario Gonzalo Guerrero señaló que da cuenta del impacto que ha tenido el fortalecimiento de las capacidades de los municipios para la prevención y la seguridad, las que contarán con un marco legal gracias a la Ley de Seguridad Municipal.

“Ahí está también el compromiso de cientos de municipios que, sin tener la obligación legal de hacerlo, han girado recursos propios y un esfuerzo enorme para dar seguridad a sus vecinos”, señaló Guerrero.

Y agregó que “ese compromiso es digno de destacar, y tiene una relación indudable con los resultados que hoy presenta la Enusc. Ahora, la Ley de Seguridad Municipal viene a formalizar esta labor, ordenarla y profesionalizarla”.

Asimismo, la autoridad explicó que la Enusc demuestra que cuando las personas están expuestas a situaciones de incivilidad y delitos en su comuna o barrio, se multiplican hasta cinco veces las probabilidades de que se sientan inseguras.

“El barrio es la escala donde se juega, en gran medida, la batalla contra el temor. Por eso, el Presidente José Antonio Kast ha puesto la recuperación de los barrios en el centro de la estrategia de seguridad, anunciando la intervención de 50 barrios prioritarios y un incremento de $10.000 millones para fortalecer la prevención y la recuperación de estos territorios”, explicó el subsecretario.

Y complementó que “en esa misma línea, estamos implementando la Ley de Seguridad Municipal e impulsando el proyecto de Registro Único de Vándalos e Incivilidades, porque sabemos que fortalecer a los municipios con más herramientas para prevenir el delito, recuperar los espacios públicos y enfrentar las conductas que deterioran la convivencia es una condición indispensable para mejorar la seguridad pública de Chile”.

Alcaldes de diferentes comunas del Gran Santiago también destacaron los resultados de la Enusc a nivel comunal y valoraron los esfuerzos que está llevando adelante el Gobierno para reforzar sus capacidades en materia preventiva.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, comentó que “las cifras son muy distintas a lo que había dos años atrás. Aún falta mucho por hacer, pero puedo decir que estamos avanzando a paso firme y en la línea correcta”.

“Vamos a seguir aumentando la cantidad de agentes de seguridad municipal, que ya se ha multiplicado por cuatro, con más vehículos en las calles y más cámaras”, aseguró Desbordes.

A su vez, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, subrayó que la seguridad municipal es una parte fundamental de la seguridad pública y el principal colaborador de las policías.

“Nosotros prevenimos, detenemos en flagrancia y acompañamos a Carabineros. Hemos decidido que cada funcionario de la municipalidad es parte de la estrategia de seguridad, porque no hay Estado, no hay municipalidad ni confianza en la política si no cuidamos la seguridad de los vecinos”, planteó.

Por último, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, detalló que los buenos resultados a nivel comunal son fruto de un trabajo coordinado entre el municipio, Carabineros y la PDI.

“El objetivo es que los vecinos vivan más tranquilos y mejor en Independencia. Tenemos que seguir avanzando y tenemos el compromiso del Gobierno de ir enfrentando la sensación de inseguridad y los delitos violentos”, concluyó.

Incivilidades y desórdenes

La mayor parte de las incivilidades, desórdenes y situaciones delictivas que son percibidas en el barrio muestran retrocesos significativos estadísticamente.

En este sentido, el consumo de alcohol o drogas en la vía pública baja a 38,5%, los sitios eriazos o acumulación de basura a 30,2%, el comercio ilegal a 22,4% y los rayados sin autorización a 17,5%.

Asimismo, disminuyen los robos o asaltos en la vía pública (16,5%) y las balaceras o disparos (15,2%). Por otra parte, la presencia percibida de tráfico de drogas (8,8%) y de armas de fuego (2,2%) en el barrio se mantiene estable.

La Enusc 2025 contempló una muestra efectiva de 55.796 viviendas en 136 comunas urbanas, con una tasa de respuesta de 79,2% y un error muestral nacional de 0,3 puntos porcentuales. A nivel país y regional, la comparación se realiza entre los años 2024 y 2025, en tanto que a nivel comunal es entre 2023 y 2025.