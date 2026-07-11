Diario y Radio Universidad Chile

Líder supremo de Irán asegura que vengará a su padre porque es “la voluntad de la nación”

En un texto fechado el viernes 10 de julio, Mójtaba Jamenei aseguró que vengará la muerte de su padre sucedida el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos que desataron el conflicto en Medio Oriente.
  • RFI
  • 11-07-2026

En un texto fechado el viernes 10 de julio, Mójtaba Jamenei aseguró que vengará la muerte de su padre sucedida el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos que desataron el conflicto en Medio Oriente.

Internacional

Mójtaba Jamenei promete vengar “la sangre pura” de su padre, el ayatolá Ali Jameneí, así como “todos los mártires de las dos guerras” que enfrentaron a la República Islámica contra Israel y Estados Unidos. Según él, la venganza es “la voluntad” de Irán y “debe cumplirse inevitablemente”.

En el documento publicado el viernes asegura que existe una lista de los responsables, a los que llamó “asesinos criminales y deshonrosos”.

Las declaraciones de la máxima autoridad iraní surgen horas después de que Donald Trump asegurara que él es un objetivo de Irán y que, en caso de muerte, el ejército estadounidense tiene la orden de “arrasar” la República Islámica.

La búsqueda de la paz

Aunque Estados Unidos e Irán desataron una escalada de violencia el 7 de julio con ataques de ambos bandos, la calma ha vuelto desde la noche del jueves y una delegación de Catar llegó el viernes a Irán para mantener conversaciones, según un medio local.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país también desempeña un papel de mediador, dijo en X que había instado al presidente iraní, Masud Pezeshkian, a salvar una paz “duramente ganada”.

El principal negociador iraní en las conversaciones con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que la guerra “nunca terminaría con una rendición de Irán”. Trump volvió a afirmar el viernes que ese alto el fuego estaba “terminado”, aunque aceptó seguir dialogando con Teherán. La República Islámica considera que ha acatado los compromisos tomados el 17 de junio, y Araqchi señaló este sábado en la red social X que su país “cumplió su palabra”.

“Ninguna negociación tendrá lugar hasta que la parte estadounidense no haya revisado sus posiciones”, declaró a la agencia de prensa Fars una fuente próxima a los negociadores iraníes, que matizó que, para él, lo principal es solucionar “la cuestión del tránsito por el estrecho [de Ormuz] según las modalidades deseadas por Irán”.

El canciller iraní debe abordar esta cuestión, en el centro de la disputa entre Irán y Estados Unidos, con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, este sábado en Mascate.

Irán había bloqueado el estrecho de Ormuz, situado en aguas iraníes y omaníes y por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra, en respuesta a la ofensiva israeloestadounidense. Ahora solo autoriza un único corredor de navegación, a lo largo de sus costas, y descarta cualquier regreso a la situación anterior al conflicto -cuando el paso era gratuito-, pese a que el derecho del mar establece una libertad de navegación “sin trabas”.

Según los medios estadounidenses Axios y Politico, Washington hizo saber a Teherán que le daba hasta el sábado para comprometerse públicamente a no atacar más buques en el estrecho de Ormuz.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Paulina Núñez: “¿Derechita cobarde? No hay nada más valiente que lograr acuerdos”
post-title
Líder supremo de Irán asegura que vengará a su padre porque es “la voluntad de la nación”
post-title
PDG presenta proyecto que garantiza pago presencial en parquímetros
post-title
Diputado Romero afirma que Gobierno y PPD "entendieron cosas distintas"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X