Los Cóndores van por una nueva victoria en la Nations Cup

La selección chilena de rugby volverá a la cancha esta tarde, desde las 18:00 horas, para enfrentar a Hong Kong en el estadio Sausalito, en un duelo válido por la segunda fecha de la Nations Cup.

Los pupilos de Pablo Lemoine comenzaron su participación en el naciente torneo la semana pasada con un contundente triunfo por 48-31 sobre Rumania en el Estadio Nacional.

El combinado asiático, en cambio, inició su participación con una holgada derrota por 66-19 ante Samoa, encuentro que también se disputó en el recinto ubicado en Ñuñoa.

De momento, los Cóndores se ubican en el segundo puesto de la zona América-Pacífico, con los mismos cinco puntos que Samoa y Tonga.