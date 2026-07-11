Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Julio de 2026


Los Cóndores van por una nueva victoria en la Nations Cup

Tras su debut triunfal ante Rumania en el estadio Nacional, la selección masculina de rugby recibe esta tarde a Hong Kong con la misión de cosechar un nuevo triunfo.

Tras su debut triunfal ante Rumania en el estadio Nacional, la selección masculina de rugby recibe esta tarde a Hong Kong con la misión de cosechar un nuevo triunfo.

Deportes

La selección chilena de rugby volverá a la cancha esta tarde, desde las 18:00 horas, para enfrentar a Hong Kong en el estadio Sausalito, en un duelo válido por la segunda fecha de la Nations Cup.

Los pupilos de Pablo Lemoine comenzaron su participación en el naciente torneo la semana pasada con un contundente triunfo por 48-31 sobre Rumania en el Estadio Nacional.

El combinado asiático, en cambio, inició su participación con una holgada derrota por 66-19 ante Samoa, encuentro que también se disputó en el recinto ubicado en Ñuñoa.

De momento, los Cóndores se ubican en el segundo puesto de la zona América-Pacífico, con los mismos cinco puntos que Samoa y Tonga.

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