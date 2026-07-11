Ministra Chomali: "Hay que poner al frente a los pacientes, no las creencias ideológicas”

La ministra de Salud, May Chomali, comentó sobre el cumplimiento de la alerta sanitaria oncológica, que permitió gestionar el 99,9% de los pacientes que aguardaban una atención.

En entrevista con La Tercera, Chomali detalló que “había pacientes que tenían garantías atrasadas hace meses, lo que no puede ocurrir. Nos contactamos con ellos, pudimos ubicar a casi la totalidad y despejamos si aún necesitaban la atención. Si aún estaban esperando, les dimos hora, los operamos o iniciamos su quimioterapia o radioterapia, o lo que fuera. Con estas 33 mil personas el Estado se contactó y nos hicimos cargo”.

Asimismo, explicó que “solo 31 pacientes no pudieron ser encontrados. A más del 90% ya les cumplimos con la garantía. Es decir, o le hicimos la consulta, o hicimos la cirugía, o se inició el tratamiento. No podemos decir de que los tratamientos están terminados, porque hay algunos que duran muchos meses”.

Respecto a los pacientes contactados que fueron derivados a prestadores privados, la secretaria de Estado indicó que “cerca del 10%. Esto es muy bueno, pero la otra cosa positiva es que muy pocos tuvieron que salir de su región, y esto fue porque se logró hacer convenio con segundos prestadores en casi todas las regiones”.

Por otro lado, la titular de Salud abordó la integración público-privada y recalcó que “hay que poner de frente a los pacientes, no las creencias ideológicas. Nos gustaría tener un sector público que efectivamente resolviera todo, pero si no puede, no tenemos ningún problema en derivar al privado. Creemos en la complementariedad, no en la de un sistema sobre el otro”.

La secretaria Estado también adelantó que “vamos a presentar el plan de inversiones de los próximos cuatro años. Teníamos una cartera de inversiones demasiado grande, de más de mil proyectos, y la vamos a transparentar, para que la gente sepa qué es lo que vamos a poder hacer”.

“Vamos a presentar el programa de mejor resolutividad para la atención primaria, todo con foco en cáncer. Vamos a partir con las mismas 28 comunas que están en el programa de universalización de atención primaria. Vamos a plantear los objetivos sanitarios para la próxima década. Y, además, vamos a hacer una propuesta más estructural para el problema de las listas de espera“, añadió.

Al ser consultada si dará a conocer algún plan de lista de espera, Chomali dijo que “armamos un Consejo Nacional de Salud con expertos que se dividieron en cuatro grupos y uno de ellos está trabajando específicamente en este tema. Se están reuniendo telemáticamente, pero el 30 de julio habrá un encuentro donde cada grupo mostrará sus avances. Pero, como digo, lo de las listas de espera es un problema multifactorial”.

Y mencionó que será algo “más lento, pero más estructural. Si el problema es que no podemos vivir de campañas o de alertas. Si no somos capaces, con la infraestructura que tenemos, con los profesionales que tenemos, de atender toda nuestra demanda, tenemos que hacernos cargo de eso”.