Molestia en el oficialismo por retiro de la rebaja del impuesto corporativo

La Comisión de Hacienda del Senado comenzó el debate en particular del proyecto de reconstrucción. Entre lo más destacado de esta primera jornada de viernes estuvo la aprobación de la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años y la polémica por la invariabilidad tributaria.

El proyecto, que ya fue revisado por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, seguirá su discusión el lunes 13 de julio a partir de las 9:30 horas. Se presentaron 365 indicaciones, 50 de origen parlamentario. El miércoles 15, el proyecto será puesto en votación en la Sala, hasta su total despacho.

En esta primera jornada se aprobó el artículo que exime del pago del impuesto territorial (contribuciones) a la primera vivienda de los mayores de 65 años, aun cuando se insistió en la necesidad de focalizar ese beneficio. Se respaldó también una indicación para que se informe la metodología empleada para la determinación del avalúo fiscal y la metodología aplicada para el cálculo del impuesto territorial.

Si bien no se abordó por completo las normas sobre invariabilidad tributaria, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retiró tres indicaciones que pretendían reducir el impuesto corporativo del 23% al 22% tras el anuncio de los senadores del PPD de retirar su respaldo a la iniciativa, debido a que esta reducción no formaba parte del acuerdo alcanzado el miércoles.

Tras el anuncio de Quiroz, el senador Rojo Edwards (Ind.) manifestó que “yo creo que esto es un cambio en las condiciones que se estaba conversando, y acá no solamente están los senadores del PPD, también están los senadores de Gobierno, así que yo quiero manifestar mi total rechazo al retiro de estas indicaciones”.

Por su parte, el senador Rodolfo Carter (Ind.) expresó que compartía el diagnóstico de Edwards, “pero no el enojo, creo que el gesto que ha tenido el Ejecutivo a través del ministro de Hacienda de honrar lo que entendió la contraparte es fundamental. Entender qué siente el otro. No solamente lo que entendí yo, lo que siente el otro”.

En tanto, el senador Javier Macaya (UDI) indicó que “en lo personal yo tiendo a compartir, no lo voy a plantear como una cuestión de molestia, pero en lo personal, yo empatizo con el planteamiento que hace el senador Edwards”.

Luego de la sesión, la senadora socialista Daniella Cicardini declaró que “pasaron cosas bien curiosas. Yo no puedo dejar de mencionar esta trampa que estaba haciendo el ministro Quiroz y salió pillado, y yo creo que eso es grave. Porque cuando cambia cifras sobre la base de un acuerdo que tenía con los senadores del PPD, evidentemente eso no da confianza”.

“La invariabilidad tributaria no se alcanzó a votar y quizás con qué va a llegar en la próxima sesión de Hacienda. ¿Con qué versión de acuerdo? ¿Con acuerdo final final, este sí que vale, ahora sí que sí? Yo creo que lo importante es que la ciudadanía ve que llegar a un acuerdo con el Gobierno es peligroso porque el ministro no cumple su palabra y quienes pueden salir tremendamente perjudicados de estas decisiones erráticas precisamente son los chilenos y chilenas“, cerró.